"Shopping Queen"-Teilnehmerinnen auf Mallorca gesucht

Die Castingagentur Mavies Story House sucht im Auftrag des Senders Vox auf Mallorca shopping-begeisterte Kandidatinnen für das Format "Shopping Queen". Konkret geht es um Drehs vom 31.5. bis 5.6. und 7.6. bis 11.6. Die finalen Termine werden noch bekannt gegeben, heißt es in dem Aufruf. Gesucht werden Kandidatinnen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren.

Natürlich wird sich das Drehteam streng an alle vorgeschriebenen Corona-Richtlinien halten, heißt es weiterihn in dem Aufruf. Details dazu bekämen potenzielle Kandidatinnen nach der Bewerbung. Nicht zuletzt würden die Zuschauer der aktuellen Folgen bereits sehen, wie ein Shopping-Queen-Dreh in Corona-Zeiten ablaufe.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Drehteam des Senders für das Format nach Mallorca kommt: Für eine besondere Ausgabe der Styling-Doku, "Shopping Queen auf hoher See", wurden etwa 2019 die Kandidatinnen per Aida-Schiff in die angesagtesten Fashion-Metropolen am Mittelmeer gebracht. Mit dabei war neben Rom, Pisa und Barcelona auch Palma de Mallorca.

Damals lautete das Motto "Luftig, leicht, leger - Das trägt Frau am Mittelmeer". Das durften die Teilnehmerinnen auch in der Balearen-Hauptstadt umsetzen. Dabei wurden sie von vier Promi-Damen, die sich mit internationalem Shoppen auskennen, unterstützt: Christine Neubauer, Sabrina Setlur, Janine Kunze und Angelina Kirsch. 2015 wurde eine weitere Inselfolge mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer ausgestrahlt. /sw

Ein Bewerbungsformular findet sich auf dieser Website.

