Deutsche Bauern versorgen Mallorcas Bedürftige mit 20 Tonnen Kartoffeln

Die deutsche Solidarität mit den Menschen in Not auf Mallorca bricht nicht ab. Ein Bauernhof aus Deutschland hat 20 Tonnen Kartoffeln auf die Insel geschickt. Die Bauern sind froh, doch noch einen Abnehmer für die Lebensmittel gefunden zu haben, und die Bedürftigen, dass sie überhaupt etwas auf dem Teller haben.

Die Idee sei beim Mittagessen mit der Tochter an einem Sonntag entstanden, erzählt Maria Berkenheide der MZ. Die Tochter berichtete den Eltern von SPRK, einem Start-up-Unternehmen aus Berlin, das Lebensmittel auch nach Mallorca schickt. Die Idee ist, Obst, Gemüse und andere Nahrungsmittel vor der Mülltonne zu retten und lieber an Bedürftige zu verteilen. SPRK arbeitet mit der Normann Spedition aus Bendorf am Rhein zusammen, die die Waren zu Hope Mallorca transportiert.

"Wir vermarkten unsere Kartoffeln ganzjährig direkt an die Kunden. Dadurch müssen wir immer etwas mehr anbauen, um keinen Engpass zu bekommen", sagt Berkenheide. Die Ernte sei gut ausgefallen, aber wegen Corona viele Abnehmer in der Gastrobranche weggebrochen.

So blieben die Bauern aus Greven im Münsterland, die neben dem Kartoffelanbau den Reiterhof Berkenheide betreiben, auf 20 Tonnen der Jahresernte in Höhe von 120 Tonnen sitzen. "Wir wollten nicht, dass sie als Schweinefutter oder in der Biogasanlage enden und sind froh, dass sie nun doch noch auf dem Teller landen", sagt Maria Berkenheide. Auch finanziell ist das keine kleine Menge. "Eine Tonne Kartoffeln kostet im Durchschnitt 500 Euro", sagt Berkenheide. Mallorca haben daher nun Kartoffeln im Wert von 10.000 Euro erreicht.

Ganz leer ausgegangen sind die Bauern nicht. SPRK hat dem Bauernhof die Kartoffeln gegen kleines Geld abgekauft und mit der Spedition Normann auf die Insel geschickt. Die von deutschen Residenten in Santanyí gegründete Hilfsorganisation Hope hat die Kartoffeln entgegen genommen und teilweise an die Hilfsorganisationen S.O.S Mamas Cala Millor, SOS Mamas Palma, Lions Club Palma, Ong Poble solidar Santa Eugenia und ASOC Calle Marratxí weiterverteilt. /rp