Jürgen Drews' "König von Mallorca" ist jetzt die "Sir Henry Sportsbar"

Die Sir Henry Sportsbar (einst "König von Mallorca") liegt direkt am Kreisverkehr in Santa Ponça. Foto: Wohlfeil .

Das Jürgen-Drews-Kultbistro „König von Mallorca" war knapp zehn Jahre lang eine Institution für Schlager- und Burger-Fans in Santa Ponça, die keinen Wert auf Meerblick legen. Schon lange suchte Kultbistro-Besitzer Maurice Gritzmacher krankheitsbedingt einen Nachfolger für seine kleine Kneipe. Dann kam Corona und damit das endgültige Aus. Nun heißt es: Der König ist tot. Es lebe der Sir..?

Die "Sir Henry Sportsbar" ist am Wochenende (22.5.) am Kreisverkehr Plaça Santa Ponça eröffnet worden. Also genau an der Stelle, wo einst das "Bett im Kornfeld" stand. Rund 200 Gäste kamen zum Opening. Neben Prominenten wie Ex-Tennis-Star Charlie Steeb oder Bachelor Paul Janke dann auch am frühen Abend die Polizei.

Mit einem Bußgeld wegen Verstoß gegen die Corona-Auflagen ging der Abend zu Ende. Der Besitzer des Lokals, der Wettanbieter Henry Kalkmann, nahm es gelassen. Auch beim Vorgänger stand regelmäßig die Polizei vor der Tür, besonders wenn Jürgen Drews sein Bistro besuchte.

Für die Eröffnung war eigens der Lieblingskoch des Chefs eingeflogen worden, der die Besucher mit Canapées versorgte. Auch wenn Sir Henry eine Sportsbar ist, soll hier künftig mit gehobener Küche geglänzt werden. Edler als beim Vorgänger ist das Ambiente allemal.

Der Vorbesitzer Gritzmacher oder der Bistro-Pate Jürgen Drews kamen übrigens nicht zur Eröffnung. Der Musiker weilte am Wochenende auf seinem Sofa in seiner Heimat Dülmen. Für einen König war die Reise zu einem Sir dann doch etwas zu aufwendig.