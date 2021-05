Basti Schweinsteiger dreht Werbeclip auf Mallorca

Bastian Schweinsteiger dreht dieser Tage einen Werbeclip auf Mallorca. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, war der ehemalige Fußballprofi mit seiner Frau Ana Ivanovic am Mittwoch (26.5.) auf einer Finca in Génova, einem Stadttteil von Palma de Mallorca im Einsatz.

Nach seinem Karriereende 2019 lebt die Familie mit den beiden Söhnen fast durchgehend auf Mallorca. Schweini ist immer wieder beim Golfen im Club von Andratx zu sehen oder beim Ausgehen in verschiedenen Restaurants.

Für den Werbedreh mietete die Produktionsfirma eine Finca an. Die Villa gehörte früher dem dänischen Königshaus. Was in dem Film beworden werden soll, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich um das Modelabel Brax, das Ivanovic und Schweinsteiger seit vergangenem Jahr als Markenbotschafter unterstützen und für das sie in diesem Jahr auch eine eigene Kollektion kreiert haben. /rp