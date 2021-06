Krümels Stadl auf Mallorca wieder eröffnet - ganz ohne Polizei

Ungewöhnliches Kneipen-Opening in Peguera: Krümels Stadl, Auftrittsstätte zahlreicher eher weniger bekannter Schlagersänger auf Mallorca, hat am Mittwoch (2.6.) erstmalig in diesem Jahr wieder seine Türen geöffnet - und die Polizei hatte damit kein Problem. Rund siebenmal fuhren die Autos der Policía Local vorbei. Aber dabei blieb es auch. Und damit hatte tatsächlich niemand gerechnet.

Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr wurde das aus der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannte Lokal nach einer Stunde von der Polizei geschlossen, wegen diverser Verstöße gegen die Corona-Auflagen. Konsequenz: Der Laden blieb die Saison über dicht, wie so vieles auf Mallorca.

Dieses Jahr sollte es anders werden: bloß keinen Stress mit den Behörden. Alle Auflagen wurden vom Personal rigoros umgesetzt. Und die Gäste fügten sich. Und so gab es auch keine Gesangsdarbietungen der zahlreich vertretenen Insel-Prominenz, sondern allerhöchstens Selfies.

Ob es überhaupt jemals wieder klassische Auftritte in der kleinen Kneipe geben wird, ist ungewiss. Marion Pfaff, alias Krümel zur MZ: „Ich überlege gerade, ob es überhaupt noch zeitgemäß ist, Künstler auf unserem Tresen auftreten zu lassen." Ihr schwebe zukünftig eher ein Mix aus Talk und Musik vor. Entschieden sei aber noch nichts.

Genug Gesprächspartner, um derlei zu erörtern, waren schon bei der Eröffnung vor Ort, etwa die Ballermann-Sängerinnen Ina Colada, Scarlet und Annie sowie Stefan Stürmer, Achim Köllen und Alex Engel. Ur-Bachelor Paul Janke verteilte Rosen unter den weiblichen Gästen, und das Vox-Auswanderer-Ehepaar Caro und Andreas Robens brachte Wein als Gastgeschenk mit.

Die Ballermann-Fan-Gruppen „Malle Schlauch Combo" und „Suffgeschwader" kamen sogar in der Stretch-Limo vorgefahren. „400 Euro für eine halbe Stunde hat das gekostet", sagt Suffgeschwader-Mitglied Totti, „aber das war es uns wert!". Auch in Peguera scheint sich das Niveau zu ändern.