Mit Alex Engel kehrt die Live-Musik an den Ballermann zurück

Nach den Urlaubern, dem Bierkönig und den ersten Saufgelagen kehrt auch die Live-Musik an die Playa de Palma zurück: Der Schlagersänger Alex Engel hat für diesen Freitag um 19 Uhr einen Auftritt in dem Lokal Münchner Kindl angekündigt. Konzerte sind auf Mallorca schon seit Längerem wieder erlaubt, an der Partymeile hatte es sie noch nicht gegeben. Es gelten strenge Auflagen: Die Gäste müssen an Vierertischen sitzen bleiben, es darf nicht getanzt werden.

Engel hatte 2019 über 200 Auftritte in Clubs oder Hotels auf der Ferieninsel, 2020 kam er gerade mal auf zwanzig. Das reicht nicht zum Leben, doch Engel wollte weder Almosen noch betteln, also machte er einen Deal mit seinem Vermieter - und arbeitete die Miete ab.

Für seine 100 Quadratmeter Dreizimmerwohnung mit Meerblick in Cala Ratjada muss der Berliner normalerweise jede Menge Geld hinblättern, doch diesen Winter zahlte er nur noch die Hälfte. Dafür musste er im Garten (3000 Quadratmeter) des Besitzers den Kiesweg schottern, Hecken schneiden, die Erde umgraben, Unkraut jäten und Kakteen pflanzen.

„Spaß machte es zwar nicht wirklich, für 10 Euro pro Stunde in der mallorquinischen Mittagssonne steinharten Boden zu pflügen", sagt Engel, „aber andererseits bin ich unendlich dankbar für diese Möglichkeit. So etwas erdet ungemein." Der harte Boden der Realität will dann auch gar nicht zur Musik von Engel passen. Sein aktueller Hit heißt: „Sommer, Sonne, Cabrio".