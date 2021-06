Klopp, Götze, Reus: Fußball-Promis urlauben auf Mallorca

Mallorca wird dieser Tage wieder zum Rückzugsort von Prominenten aus der Welt des Fußballs. So weilte am vergangenen Wochenende (5./6.6.) der Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp, auf den Balearen. Gemeinsam mit seiner Frau, der Kinderbuchautorin Ulla Sandrock, und einer Gruppe von Freunden, hielt sich Klopp an Bord eines Bootes auf und verließ Mallorca am Sonntag (6.6.) wieder. Klopp, der einst auch die Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund trainierte, urlaubt für gewöhnlich auf Ibiza, auch wenn er in der letzten Zeit offenbar Gefallen an Mallorca gefunden hat.

Im April sorgte der gebürtige Stuttgarter für Schlagzeilen auf der Insel, als er in einer Pressekonferenz gefragt wurde, welche spanische Mannschaft er gerne trainieren würde. Klopp nannte die drei üblichen Verdächtigen Real Madrid, FC Barcelona und Atlético Madrid. "Aber mein Spanisch ist unter aller Kanone und ich habe wenig Zeit. Vielleicht aber auch Real Mallorca. Das wäre schön, zumindest dort zu leben." Diese Aussage ging auf Mallorca runter wie Öl. Klopp hat noch bis zum Jahr 2024 Vertrag in Liverpool.

Auch wieder einmal vor allem im Südwesten von Mallorca anzutreffen sein dürfte dieser Tage der frühere Nationalspieler Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin Götze (geborene Brömmel). Das Paar, das vor der Corona-Pandemie auf dem Landgut Son Marroig an der Nordwestküste der Insel geheiratet hatte, lud Fotos bei Instagram hoch, das sie beim Urlaub auf der Insel zeigt. Götze, der wie vor drei Jahren bei der WM auch für die am Freitag (11.6.) beginnende Europameisterschaft nicht in den Kader berufen wurde und derzeit für den PSV Eindhoven in der niederländischen Eredivisie spielt, ist mit seiner Familie mehrmals im Jahr auf der Insel.

Ebenfalls im Mallorca-Urlaub weilt derzeit der Kapitän von Bundesligist Borussia Dortmund, Marco Reus. Er verbringt einige Tage auf der Insel gemeinsam mit seiner Frau, dem Model Scarlett Gartmann. /jk