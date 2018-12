So soll das neue Pflegezentrum auf Mallorca aussehen

Die Pläne zum Umbau des früheren Landeskrankenhauses Son Dureta zum modernen Pflegezentrum nehmen Gestalt an. Sieger des Architekturwettbewerbs zur Gestaltung des neuen Komplexes ist "Pine Life", und der Name ist Programm: Das Zentrum soll stärker in den Kiefernwald von Bellver integriert werden, wie Ministerpräsidentin Francina Armengol bei der Vorstellung des Projekts am Dienstag (23.10.) erklärte.

Hinter dem Projekt stehen zwei Architekturbüros aus Madrid sowie eines aus Palma de Mallorca. Das neue Zentrum werde spanienweit seinesgleichen suchen, kündigte Gesundheitsministerin Patricia Gómez an.

Zunächst aber müssen Teile des bisherigen, seit Jahren leerstehenden Komplexes abgerissen werden. Los gehen soll es Anfang kommenden Jahres mit dem Rückbau der früheren Mutter-Kind-Klinik und von Verwaltungsbüros. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen dann Anfang 2020 beginnen. In einer ersten Phase wird das künftige Gebäude B anstelle der abgerissenen Gebäudeteile neu errichtet. Es folgt der Umbau des bisherigen Gebäudes A sowie einer Unterführung. Geplant sind verglaste Passagen zwischen den verschiedenen Gebäudeteilen, die den Blick auf auf den Bellver-Wald geben.

Insgesamt entstehen im neuen Son Dureta 450 zusätzliche Krankenhausbetten für chronisch Kranke sowie ein Seniorenheim mit 120 Plätzen. Das ehemalige Krankenhaus steht seit dem Umzug in das neugebaute Landeskrankenhaus Son Espases im Jahr 2010 leer. /ff