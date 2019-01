Grippewelle auf Mallorca breitet sich aus

Vor der Kälte in Deutschland kann man fliehen, doch Krankheiten wie die Grippe gibt es überall. Auch Mallorca wird derzeit von einer Grippewelle erfasst. Die Ärzte sprechen von einer Epidemie. Die Anzahl der erkrankten Personen hat sich binnen einer Woche verdoppelt.

Genauer gesagt gehen aktuell die Grippe-Viren H1N1 und H3N2 auf der Insel umher. "Letzterer betrifft eher ältere Menschen. H1N1 hingegen ist für jüngere Personen gefährlicher und meist ansteckender", sagte die balearische Gesundheitsministerin Maria Ramos.

Ab einer Anzahl von 35,35 Fällen pro 100.000 Einwohner spricht man auf Mallorca von einer Epidemie. In der ersten Woche des Jahres waren im Durchschnitt 40,3 Personen an der Grippe erkrankt. In der Woche darauf waren es bereits 84,5 Fälle.

Die Grippe sorgt derzeit für überfüllte Krankenhäuser. Am vergangenen Dienstag (15.1.) hatte das Krankenhaus Son Espases mit 529 Patienten in der Notaufnahme an einem Tag einen Rekord aufgestellt. /rp