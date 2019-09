Erster Fall von Listeriose-Verdacht auf Mallorca gemeldet

Eine Klinik, in Palma de Mallorca hat den ersten Fall von Listeriose-Verdacht auf den Balearen bestätigt. Vermutlich hatte die Person Besuch aus Andalusien erhalten, der mit Listerien verseuchte Fleischkonserven mitgebracht hatte. Ein Labor auf Mallorca bestätigte das Vorkommen von Listerie-Bakterien in dem Fleisch. Nun werden weitere Analysen durchgeführt. Zur Zeit ist noch nicht endgültig bestätigt, dass die Erkrankung mit dem Ausbruch von Listeriose-Erkrankungen in Andalusien in Verbindung steht.

Hintergrund: So gefährlich sind Listerien im Fleisch

Bei dem auf Mallorca behandelten Patienten handelt es sich um eine Person, die wegen Krebs in Behandlung ist. In diesen Fällen ist eine Listeriose-Erkrankung gefährlich, weil Menschen mit angeschlagenen Immunsystem stärker unter den Bakterien leiden. Bei Schwangeren besteht die Gefahr einer Ansteckung des ungeborenen Kindes. Ansonsten verläuft die Erkrankung bei gesunden Menschen mit funktionierendem Immunsystem in der Regel harmlos.