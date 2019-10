Sant Joan de Déu eröffnet neues Krankenhaus in Inca

Begehung des neuen Krankenhauses am Montag (21.10.) in Inca.

Begehung des neuen Krankenhauses am Montag (21.10.) in Inca. Foto: Pep Córcoles

Inca darf sich seit Montag (21.10.) über ein zweites Krankenhaus freuen. Der Hospitalorden Sant Joan de Déu hat in der drittgrößten Stadt auf Mallorca eine neue Einrichtung mit 40 Zimmern und insgesamt 80 Betten eingeweiht.

Bischof Sebastià Taltavull segnete das Krankenhaus bei den Eröffnungsfeierlichkeiten, bei denen auch die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol anwesend war. Das Foyer des neu eingeweihten Hospitals ziert ein Wandbild der Künstlerin Georgina Gamundí.

Laut den Verantwortlichen des balearischen Gesundheitsministeriums werden in der neuen Einrichtung die gleichen Dienste angeboten wie in Palma de Mallorca: Rehabilitation, Neurorehabilitation, Geriatrie, orthopädische Chirurgie. Dabei geht es immer darum, die motorische und geistige Autonomie der Patienten wiederherzustellen, etwa nach einem Unfall oder in Folge einer chronischen Erkrankung.

Das Pflegepersonal des neu eröffneten Krankenhauses in Inca wird sich vor allem um Patienten aus in der Tramuntana gelegenen Orten und nördlichen Gebieten sowie der Raiguer-Gegend kümmern.

Das Krankenhaus in Palma de Mallorca betreut ambulant jeweils rund 2.500 Patienten, die aus dem Landesinneren der Insel oder nördlichen Gebieten stammen. Durch die Eröffnung des neuen Krankenhauses in Inca kann das Gesundheitszentrum nahe Palma de Mallorca nun entlastet werden.

Das frisch eröffnete Krankenhaus liegt in der Avenida de Jaume II und ist damit direkt an die Autobahn nach Palma angebunden. Für den Bau des neuen Krankenhauses wurden rund 12 Millionen Euro investiert. /sw