So sieht der Impfkalender für Kinder auf den Balearen aus

Keuchhusten (tos ferina), Masern (sarampión), Windpocken (varicela) oder Gebärmutterhalskrebs (cáncer cervical) können schon in jungen Jahren schwere Folgen haben. Eine frühe Impfung schützt Kinder. Auch Gesundheitsexperten auf Mallorca raten dringend, sich an den gültigen Impfkalender für Kinder zu halten (s. o.). Für alle darin aufgelisteten Impfungen (vacunas) übernimmt das öffentliche Gesundheitssystem die Kosten. Eltern können mit ihren Kindern die nach Wohnort zugeteilten Gesundheitszentren oder private Arztpraxen aufsuchen. „Es kann sein, dass private Kinderärzte für die Behandlung eine Gebühr verlangen, der Impfstoff selbst ist jedoch kostenlos", so Antonia Galmés vom Gesundheitsministerium.