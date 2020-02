Hubschrauber bringt Notfallpatienten von Mallorca-Fähre ins Krankenhaus

Von einer vor Mallorca liegenden Fähre hat am Dienstag (18.2.) ein Rettungshubschrauber einen Patienten ins Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht. Das teilte die Seenotrettung Salvamento Marítimo per Twitter mit.



Das veröffentlichte Video zeigt die Rettung. Die Fähre "Ciudad de Mahón" lag zu dem Zeitpunkt etwa elf Meilen nördlich der Mallorca vorgelagerten Insel Dragonera. /tg





Evacuación médica de un pasajero del buque Ciudad de Mahón, 11 millas al N de la isla de #Dragonera. Desde nuestro CCS Palma se movilizó Helimer 215 que ha evacuado al afectado al hospital de Son Espases. pic.twitter.com/ZxGZoGY9ER — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) February 18, 2020