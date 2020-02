Mallorcas Notfallplan für Coronavirus-Ausbruch

Bisher ist es auf Mallorca zwar bei dem einen Fall von Coronavirus geblieben, bei dem ein in Marratxí lebender Brite Anfang Februar positiv getestet worden war. Doch die Gesundheitsbehörden auf der Insel bereiten sich auf neue Fälle vor und haben ein neues Protokoll erarbeitet. Wie bereits berichtet, sollen Patienten in gutem Gesundheitszustand und ohne Vorerkrankungen vorrangig zu Hause behandelt werden.

Neu ist nun aber, dass sie auf eigenen Wunsch auch ins Krankenhaus eingeliefert werden können. Alle Menschen, die Symptome aufweisen und in den vergangenen 14 Tagen in eines der Risikogebiete gereist waren, müssen in einem isolierten Raum entweder zu Hause oder in einem Krankenhaus abwarten, bis das Testergebnis vorliegt.

Sollte ein Urlauber auf Mallorca positiv auf Coronavirus getestet werden, wird er in jedem Fall ins Krankenhaus gebracht. "Danach beginnt die Suche nach den Menschen, mit denen der Erkrankte Kontakt hatte", erklärt der Spezialist für Infektionskrankheiten, Javier Arranz. Die Familienmitglieder oder andere enge Kontakte werden einem Test unterzogen.

"Diejenigen, die keine Symptome aufweisen, können sich frei bewegen. Diejenigen mit Symptomen müssen in ihren Zimmern bleiben", sagt Arranz. Das exakte Prozedere werde je nach der Größe des Hotels modifiziert. Kontaktpersonen des Erkrankten ohne Symptome dürfen auch in ihre Herkunftsländer zurückkehren, müssen dort allerdings melden, dass sie in einen Fall involviert sind. /jk