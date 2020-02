Zweiter Fall von Coronavirus auf Mallorca nachgewiesen

Mallorca hat seinen zweiten bestätigten Fall von Coronavirus: Bei einer Frau aus Palma de Mallorca wurde in der Nacht auf Samstag (29.2.) im Landeskrankenhaus Son Espases der Erreger festgestellt. Wie am Mittag der Verantwortliche der Coronavirus-Kommission des Krankenhauses, Javier Arranz, erklärte, war die Frau Ende 30 Mitte Februar von eine Reise zu Angehörigen nach Bergamo in Norditalien zurückgekehrt. Die Region nahe Mailand gehört zu den am stärksten betroffenen Gebieten des Coronavirus. Erst am Donnerstag (27.2.) zeigte die Frau erste Symptome. Sie wurde nach Son Espases eingeliefert, wo sich bei den Tests bestätigte, dass sie sich mit dem Virus infiziert hatte.

In Son Espases wird sie derzeit in einem isolierten Raum versorgt. Der Frau geht es gesundheitlich gut, bis auf Husten hat sie keine weiteren Symptome mehr. Das balearische Gesundheitsministerium hat bereits mit der Untersuchung darüber begonnen, mit welchen Personen die Frau zuletzt Kontakt hatte.

Ihr fünfjähriger Sohn wurde ebenfalls zur Beobachtung in Son Espases eingeliefert. Er weist ebenfalls leichte Symptome des Erregers auf. Die 19-jährige Tochter der Frau, die derzeit schwanger ist, zeigt bisher keine Anzeichen des Virus. Dennoch haben sie die Ärzte ins Krankenhaus einliefern lassen, um sie zu beobachten. Der Ehemann der positiv getesteten Patienten hat derzeit ebenfalls keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Nach dem bestätigten Befund Anfang Februar eines in Marratxí lebenden Briten hat Mallorca damit seinen zweiten bestätigten Fall des Coronavirus. In Spanien stieg die Zahl der positiv getesteten Patienten mittlerweile auf 50 (Stand 13.30 Uhr). Das Gesundheitsministerium ruft Menschen, die Symptome wie Fieber, Husten oder Atemnot feststellen, den medizinischen Notdienst 061 anzurufen. /jk