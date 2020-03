Coronavirus: Spanien schließt Schulen in Madrid und Vitoria

In Bezug auf die Coronavirus-Krise erwarten Mallorca und ganz Spanien am Dienstag (10.3.) neue Vorgaben aus Madrid. Nach einem starken Anstieg der diagnostizierten Erkrankungen kündigte die spanische Regierung strengere Maßnahmen an. In der Region Madrid und in dem Gebiet um die baskische Hauptstadt Vitoria bleiben Schulen, Kindergärten und Universitäten am Mittwoch (11.3.) geschlossen. Der Bevölkerung im ganzen Land wird empfohlen, aufs Reisen zu verzichten. Ausgangssperren oder andere härtere Maßnahmen, wie es sie beispielsweise in Italien gibt, gelten in Spanien bislang nicht. Premier Pedro Sánchez will am Dienstag (10.3.) ein Maßnahmenpaket vorstellen, das vermutlich vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise betrifft.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Spanien verdoppelte sich am Montag und stieg auf über 1.200 an. 30 Menschen starben bislang spanienweit an der Coronavirus-Grippe (Stand Dienstagmorgen, 10.3.). Über die Hälfte von ihnen (17) in der Region Madrid, weitere sechs im Baskenkland. Dabei handelte es sich vor allem um ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Auf den Balearen gibt es bislang keine Todesfälle.

Die neuen Daten stellen einen quantitativer Sprung zum Vortag dar, der neue Maßnahmen nötig mache, erklärte Fernando Simón, der als Direktor für Gesundheitsbedrohungen der spanischen Regierung inzwischen tägliche Pressekonferenzen zur Entwicklung der Epidemie im Land gibt. Bislang wollte man auf das Schließen der Schulen verzichten, damit sich nicht die Großeltern um die Kinder kümmern müssen. Ältere Menschen gelten als Risikogruppe.

Coronavirus: Situation auf Mallorca und den Nachbarinseln

Für Mallorca ist die Regierung der Autonomen Region der Balearen mit Hauptstadt Palma de Mallorca zuständig. Die Vorgaben kämen jedoch vom Gesundheitsministerium in Madrid, erklärte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Montag (9.3.). Auf den Inseln gebe es bislang elf bestätigte Coronavirus-Erkrankungen. Das entspreche weniger als einem Prozent der Fälle im Land.

Strengere Maßnahmen seien vorläufig für die Balearen nicht notwendig. Diese könnten aber angekündigt werden, sobald die Zahl der Fälle steige, so Gómez. /tg

