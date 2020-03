Erste Coronavirus-Tote: Frau mit Vorerkrankungen stirbt auf Mallorca

Auf Mallorca ist der erste Todesfall einer Person bestätigt worden, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Eine Frau mit Vorerkrankungen starb in der Nacht auf Donnerstag (12.3.) im balearischen Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca, wie es in einer Pressemitteilung der Landesregierung heißt. Zum Alter der Patientin gab es zunächst keine Angaben - nähere Informationen werde man später auf einer Pressekonferenz mitteilen, heißt es. Unbestätigten Angabe zufolge handelt es sich um eine 59-jährige Dialyse-Patientin.

Zudem werden am Donnerstagmorgen vier neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl auf den Balearen liegt somit bei jetzt 20. Die Gesundheitsbehörden teilen zudem mit, dass mehrere medizinische Angestellte von Son Espases hinsichtlich einer möglichen Ansteckung überwacht würden.

Zuletzt waren auf den Balearen am Mittwoch (11.3.) drei neue Coronavirus-Fälle gemeldet worden, zwei auf Mallorca und einer auf Menorca.

Das balearische Gesundheitsministerium verweist darauf, dass sich betroffene Patienten zunächst an die Telefonnummer 061 wenden sollen. Um sich ganz auf die Eindämmung des Virus zu konzentrieren, sollen keine neuen Facharzttermine vergeben werden. Die Gesundheitszentren sollen ab Montag (16.3.) nur noch Notfälle behandeln.

Um zu verhindern, dass mit dem Virus infizierte Personen das Gesundheitszentrum oder Krankenhaus aufsuchen und so die Ansteckungsgefahr vergrößern, steht eine neue, mobile Einheit bereit, die UVAC (Unidad Volante de Atención al Coronavirus). Sie besteht jeweils aus Arzt, Krankenpfleger oder -schwester sowie Fahrer. Acht solcher Einheiten sollen balearenweit aufgebaut werden, um Patienten zu Hause auf das Coronavirus zu testen.

Die balearische Landesregierung sprach unterdessen am Mittwoch ein Verbot für die Ausrichtung jeglicher Veranstaltung mit mehr als tausend Teilnehmern aus. Es gilt für zunächst 30 Tage. Kleinere Veranstaltungen benötigen eine spezielle Genehmigung des balearischen Gesundheitsministeriums.

