Bislang 26 Coronavirus-Fälle auf den Balearen bestätigt

Auf Mallorca sind am Freitagmorgen (13.3.) fünf neue Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Dabei handelt es sich um vier Männer und eine Frau, wie es in einer Pressemitteilung der balearischen Landesregierung heißt. Zwei von ihnen werden im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca behandelt, zwei zu Hause, im Fall der fünften Person stehe eine Entscheidung noch aus.

Auf den Balearen steigt somit die Gesamtzahl der Fälle auf 26. Eingerechnet ist eine Patientin mit Vorerkrankungen, die in der Nacht auf Donnerstag gestorben ist, sowie ein Patient, der entlassen werden konnte.

Spanienweit gab es am Freitagmorgen 3.004 bestätige Fälle, dazu zählen inzwischen 84 Todesfälle und 189 wieder gesunde Patienten.

Protokoll der Gesundheitsbehörden angepasst

Im Kampf gegen eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus haben die balearischen Gesundheitsbehörden das Protokoll zur Behandlung von Patienten angepasst. So sollen ab Montag (16.3.) Personen mit Atemwegserkrankungen räumlich getrennt von anderen Patienten in den Gesundheitszentren empfangen werden. Das balearische Gesundheitsministerium verweist zudem erneut darauf, dass sich betroffene Patienten zunächst an die Telefonnummer 061 wenden sollen. In der Notrufzentrale 112 werden Anrufe zudem auch auf Deutsch angenommen. Um sich ganz auf die Eindämmung des Virus zu konzentrieren, sollen im öffentlichen Gesundheitssystem auf den Balearen keine neuen Facharzttermine vergeben werden. Die Gesundheitszentren sollen ab Montag (16.3.) nur noch Notfälle behandeln.

Um zu verhindern, dass mit dem Virus infizierte Personen das Gesundheitszentrum oder Krankenhaus aufsuchen und so die Ansteckungsgefahr vergrößern, steht eine neue, mobile Einheit bereit, die UVAC (Unidad Volante de Atención al Coronavirus). Sie besteht jeweils aus Arzt, Krankenpfleger oder -schwester sowie Fahrer. Acht solcher Einheiten sollen balearenweit aufgebaut werden, um Patienten zu Hause auf das Coronavirus zu testen.

