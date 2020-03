Coronavirus auf Mallorca: zwei weitere Todesfälle am Samstag

Auf Mallorca sind zwei weitere Coronavirus-Patienten verstorben. Wie es in einer Pressemitteilung der balearischen Landesregierung vom Samstagabend (21.3.) heißt, handelt es sich um Patienten im Alter von 20 und 80 Jahren, in beiden Fällen mit Vorerkrankungen. Damit steigt die Zahl der Coronavirus-Toten auf Mallorca auf sechs.

Der 80-Jährige verstarb am Samstag im Landeskrankenhaus Son Espases, der 20-Jährige in Son Llàtzer - in beiden Krankenhäusern sind die meisten Coronavirus-Patienten auf den Balearen eingeliefert.

Derzeit sind auf den Inseln 246 Coronavirus-Fälle registriert. Das sind 43 mehr als am Freitag, wie das spanische Gesundheitsministerium am Mittag mitteilte. Spanienweit gibt es mittlerweile mehr als 21.500 registrierte Fälle und mehr als 1.100 Tote. Angesichts der restriktiven Handhabung von Tests sei davon auszugehen, dass die Zahl der tatsächlichen Fälle auf den Balearen deutlich höher sei, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Zuletzt starb am Freitag ein 90-Jähriger, bei dem Vorerkrankungen vorlagen, im Krankenhaus Son Llàtzer in Palma de Mallorca. Davor starb am Donnerstagabend (19.3.) im Krankenhaus Son Espases in Palma ein 30-Jähriger mit genetischer Vorerkrankung. Am 12. März war der Tod einer Frau mit Vorerkrankungen registriert worden, am 17. März von einem Mann mit fortgeschrittener Krebserkrankung.

Unter den bis Samstag registrierten infizierten Personen waren 36 Angestellte des Gesundheitssystems, wie Francesc Albertí, Sprecher des Corona-Komitées auf den Balearen, auf einer Pressekonferenz am Samstagmittag mitteilte. Das Gesundheitssystem funktioniere bislang "normal", es gebe keine Engpässe.

Die Verteilung der Patienten in den balearischen Krankenhäusern war am Samstagmittag wie folgt:

Son Espases : 39 Patienten davon 6 auf der Intensivstation

: 39 Patienten davon 6 auf der Intensivstation Son Llàtzer : 28 Patienten, davon 9 auf der Intensivstation

: 28 Patienten, davon 9 auf der Intensivstation Krankenhaus Manacor : 6 Patienten, davon 2 auf der Intensivstation

: 6 Patienten, davon 2 auf der Intensivstation Krankenhaus Inca : 4 Patienten, davon einer auf der Intensivstation

: 4 Patienten, davon einer auf der Intensivstation Menorca : 6 Patienten, davon einer auf der Intensivstation

: 6 Patienten, davon einer auf der Intensivstation Ibiza : 9, davon 2 auf der Intensivstation

: 9, davon 2 auf der Intensivstation Privatklinik Policlínica: 16

Privatklinik Palmaplanas: 21

Die weiteren Infizierten werden durch mobile Einheiten zu Hause betreut. Die Balearen sind bislang nach Kantabrien und Murcia sowie Melilla und Ceuta die Region in Spanien mit den geringsten Zahl offiziell bestätiger Coronavirus-Fälle. Noch keine Ansteckung wurde auf Formentera gemeldet.

Schnelltests

Unklar ist, ab wann genau Schnelltests auf Mallorca ausgeführt werden können. Albertí erklärte auf der Pressekonferenz am Samstag, dass die Kits im Laufe der nächsten Woche auf den Inseln erwartet werden und umgehend zum Einsatz kommen sollen.



