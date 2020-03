Coronavirus-Krise: Zahl der Toten auf den Balearen erreicht zehn

Die Zahl der Todesopfer auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln ist auf zehn gestiegen. Ein 85-Jähriger starb am Sonntagabend (22.3.) in Krankenhaus Son Llàtzer in Palma de Mallorca, wie es in einer Pressemitteilung der balearischen Landesregierung vom Montag heißt. Todesursache sei eine schwere Lungenentzündung gewesen.

Die Gesundheitsbehörden haben zudem Daten zu einem der bisherigen Todesfälle korrigiert. So handelte es sich bei einem der Toten, der in Son Llàtzer starb, nicht um einen 20-, sondern einen 30-Jährigen mit Vorerkrankungen. Weitere Einzelheiten sollen auf Pressekonferenzen des spanischen und balearischen Gesundheitsministeriums im Laufe des Tages mitgeteilt werden.

Insgesamt waren am Sonntagmittag 331 Fälle von Covid-19 bestätigt, das waren 85 mehr als noch 24 Stunden zuvor - der größte Anstieg bislang. Unter den neuen Todesfällen befindet sich auch ein Mann, der aus einem Seniorenheim in Palma in das Krankenhaus Sant Joan de Déu eingeliefert worden war. In dem Seniorenheim gebe es noch vier weitere Infizierte, so Francesc Albertí, Sprecher des Corona-Komitees auf den Balearen.

Unter den bis Samstag registrierten infizierten Personen waren 48 Angestellte des Gesundheitssystems, der Anteil liegt bei 14,5 Prozent. Zu ihnen gehört auch der Chef der Kardiologie im Krankenhaus Manacor, der - wie auch einer seiner Patienten - auf der Intensivstation behandelt wird. Mehr als 350 weitere Mitarbeiter seien unter Beobachtung, könnten aber ihren Kollegen und den Patienten telefonisch weiter assistieren.

Erweiterte Beratung per Telefon und Social Networks

Für Patienten wurden folgende folgende Service-Nummern geschaltet: 902-07 90 70 und 971-43 70 79. Ab Montag (23.3.) sind sie auch rund um die Uhr erreichbar.

Neu ist zudem die Kontaktmöglichkeit über die sozialen Netzwerke. Twitter (@apmallorca), Facebook (APMallorca) und Instagram (@apmallorca). Die Gesundheits-Hotline 061 sei für medizinische Notfälle reserviert.

Verteilung der Patienten

Albertí unterstrich, dass es noch genügend Spielraum an Beatmungsgeräten und Intensivbetten gebe. Allerdings steigen die Zahlen der Patienten, die dort behandelt werden.

Die Verteilung der Patienten in den balearischen Krankenhäusern war am Sonntagmittag wie folgt:

Son Espases : 42 Patienten davon 8 auf der Intensivstation

: 42 Patienten davon 8 auf der Intensivstation Son Llàtzer : 44 Patienten, davon 9 auf der Intensivstation

: 44 Patienten, davon 9 auf der Intensivstation Krankenhaus Manacor : 10 Patienten, davon 2 auf der Intensivstation

: 10 Patienten, davon 2 auf der Intensivstation Krankenhaus Inca : 6 Patienten, davon 2 auf der Intensivstation

: 6 Patienten, davon 2 auf der Intensivstation Menorca : 5 Patienten, davon einer auf der Intensivstation

: 5 Patienten, davon einer auf der Intensivstation Ibiza : 18, davon 4 auf der Intensivstation

: 18, davon 4 auf der Intensivstation Privatklinik Palmaplanas: 4 Patienten, davon 2 auf der Intensivstation

Privatklinik Llevant: ein Patient in Behandlung

Privatklinik Miramar: 4 Patienten, davon 2 auf der Intensivstation

Privatklinik Rotger: 22 Patienten in Behandlung

Die weiteren Infizierten werden durch mobile Einheiten zu Hause betreut. Die Balearen sind bislang nach Kantabrien und Murcia sowie Melilla und Ceuta die Region in Spanien mit den geringsten Zahl offiziell bestätiger Coronavirus-Fälle. Noch keine Ansteckung wurde auf Formentera gemeldet.

Lesen Sie hier weiter: Warnstufe Orange in den Krankenhäusern auf Mallorca

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).