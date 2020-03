Drei neue Coronavirus-Tote auf Mallorca

Am Mittwochabend (25.3.) sind drei weitere Coronavirus-Patienten auf Mallorca verstorben. Die Zahl der Todesfälle steigt somit balearenweit auf 22, wie es in einer Pressemitteilung der balearischen Landesregierung vom Donnerstagmorgen heißt.

Bei den drei neuen Todesfällen handelt es sich um eine 80-jährige Patienten mit Vorerkrankungen im Krankenhaus Son Llàtzer, um einen 65-jährigen Krebskranken im Landeskrankenhaus Son Espases sowie um eine knapp 90-Jährige mit Vorerkrankungen in der Klinik Palmaplanas.

Jetzt 562 bestätigte Fälle auf den Balearen

Die Zahl der bestägtigen Erkrankungen stieg am Mittwoch balearenweit um 84 auf 562, die Zahl der wieder gesunden Patienten auf 28. Von den 236 Patienten, die derzeit in einem Krankenhaus auf den Balearen behandelt werden, liegen 57 auf der Intensivstation.

Bis Mittwoch gab es 91 bestätigte Fälle von Coronavirus bei den Angestellten im Gesundheitssystem auf den Balearen, davon 79 auf Mallorca. Weitere 285 Angestellte auf den Balearen stehen wegen Coronavirus-Verdacht unter Beobachtung und können deswegen ebenfalls nicht arbeiten.

In Seniorenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung auf den Balearen gibt es 33 bestätigte Fälle, wobei vier Personen gestorben sind.



Verteilung der Patienten

Die Verteilung der Patienten in den balearischen Krankenhäusern war am Mittwochmittag wie folgt:

Son Espases : 73 Patienten davon 14 auf der Intensivstation

: 73 Patienten davon 14 auf der Intensivstation Son Llàtzer : 46 Patienten, davon 14 auf der Intensivstation

: 46 Patienten, davon 14 auf der Intensivstation Krankenhaus Manacor : 11 Patienten, davon 3 auf der Intensivstation

: 11 Patienten, davon 3 auf der Intensivstation Krankenhaus Inca : 10 Patienten, davon 3 auf der Intensivstation

: 10 Patienten, davon 3 auf der Intensivstation Policlínica Cruz Roja : 25 Patienten in Behandlung

: 25 Patienten in Behandlung Menorca : 10 Patienten, davon 6 auf der Intensivstation

: 10 Patienten, davon 6 auf der Intensivstation Ibiza : 25, davon 8 auf der Intensivstation

: 25, davon 8 auf der Intensivstation Privatklinik Miramar : 6 Patienten, davon zwei auf der Intensivstation

: 6 Patienten, davon zwei auf der Intensivstation Privatklinik Juaneda : ein Patient in Behandlung

: ein Patient in Behandlung Privatklinik Quirón Palmaplanas : 18 Patienten, 5 auf der Intensivstation

: 18 Patienten, 5 auf der Intensivstation Hospital Llevant: 4 Patienten, davon zwei auf der Intensivstation

Die weiteren Infizierten werden durch mobile Einheiten zu Hause betreut.

Erweiterte Beratung per Telefon und Social Networks

Für Patienten wurden folgende folgende Service-Nummern geschaltet: 902-07 90 70 und 971-43 70 79. Neu ist zudem die Kontaktmöglichkeit über die sozialen Netzwerke. Twitter (@apmallorca), Facebook (APMallorca) und Instagram (@apmallorca). Die Gesundheits-Hotline 061 sei für medizinische Notfälle reserviert.

Ministerpräsidentin: Kein Kollaps

Das öffentliche Gesundheitssystem auf den Inseln halte derzeit der Belastung durch die Coronavirus-Krise stand, versicherte die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Montag (23.3.) vor dem ständischen Ausschuss des Balearen-Parlaments: "Es gibt keinen Gesundheitskollaps", so die Sozialistin. Bei Bedarf könnten weitere Intensivbetten in Privatkliniken hinzugenommen werden, auch die Umrüstung von Hotels zu improvisierten Krankenhäusern sei vorgesehen, falls die Zahl der Patienten weiter steige. Bereits am Sonntag hatte die Ministerpräsidentin versichert, dass alle auf Beatmungsgeräte angewiesene Patienten versorgt würden.



