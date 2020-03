Coronavirus-Krise: 755 bestätigte Fälle, 25 Tote auf den Balearen

Die Zahl der Todesfälle von Coronavirus-Patienten auf Mallorca hat sich weiter erhöht. Drei weitere Patienten sind gestorben, teilt die balearische Landesregierung am Freitagmorgen (27.3.) mit. Damit erhöht sich die Zahl der Toten balearenweit auf 25.

Bei den letzten drei Todesfällen handelt es sich um drei Männer, die im Landeskrankenhaus Son Espases gestorben sind - bei den drei Patienten im Alter zwischen 70 und 80 Jahren lagen jeweils Vorerkrankungen vor, heißt es.

Jetzt 755 bestätigte Fälle auf den Balearen

Die Zahl der bestägtigen Erkrankungen stieg am Freitag balearenweit um 95 auf 755.

Des Weiteren gab es bis Donnerstag 101 bestätigte Fälle von Coronavirus bei den Angestellten im Gesundheitssystem auf den Balearen, davon 79 auf Mallorca. Weitere 302 Angestellte auf den Balearen stehen wegen Coronavirus-Verdacht unter Beobachtung und können deswegen ebenfalls nicht arbeiten.



Verteilung der Patienten

Die Verteilung der Patienten in den balearischen Krankenhäusern war am Donnerstagmittag wie folgt:

Son Espases : 90 Patienten davon 17 auf der Intensivstation

: 90 Patienten davon 17 auf der Intensivstation Son Llàtzer : 64 Patienten, davon 14 auf der Intensivstation

: 64 Patienten, davon 14 auf der Intensivstation Krankenhaus Manacor : 16 Patienten, davon 14 auf der Intensivstation

: 16 Patienten, davon 14 auf der Intensivstation Krankenhaus Inca : 10 Patienten, davon 5 auf der Intensivstation

: 10 Patienten, davon 5 auf der Intensivstation Policlínica Cruz Roja : 26 Patienten in Behandlung

: 26 Patienten in Behandlung Menorca : 10 Patienten, davon 6 auf der Intensivstation

: 10 Patienten, davon 6 auf der Intensivstation Ibiza : 25, davon 8 auf der Intensivstation

: 25, davon 8 auf der Intensivstation Privatklinik Miramar : 8 Patienten, davon 3 auf der Intensivstation

: 8 Patienten, davon 3 auf der Intensivstation Privatklinik Juaneda : 3 Patienten in Behandlung

: 3 Patienten in Behandlung Privatklinik Quirón Palmaplanas : 27 Patienten, 5 auf der Intensivstation

: 27 Patienten, 5 auf der Intensivstation Hospital Llevant: 1 Patient in Behandlung

Die weiteren Infizierten werden durch mobile Einheiten zu Hause betreut.

Schnelltests haben begonnen

Die Landesregierung informierte des Weiteren am Donnerstag (26.3.) darüber, dass Mallorca inzwischen über drei sogenannte Covid-Express-Anlaufstellen verfügt. Die drei Stellen befinden sich in den Gesundheitszentren von Establiments, Sa Indioteria und Es Pil·larí nahe der Playa de Palma. Dort können jeweils 70 bis 80 Schnelltests pro Tag durchgeführt werden. Die Stellen sind kein "Drive-in", sondern sind vielmehr gedacht für Angestellte des Gesundheitssystems, in Seniorenresidenzen, Polizisten, Feuerwehrleute und Angehörige der Risikogruppen.

Erweiterte Beratung per Telefon und Social Networks

Für Patienten wurden folgende folgende Service-Nummern geschaltet: 902-07 90 70 und 971-43 70 79. Neu ist zudem die Kontaktmöglichkeit über die sozialen Netzwerke. Twitter (@apmallorca), Facebook (APMallorca) und Instagram (@apmallorca). Die Gesundheits-Hotline 061 sei für medizinische Notfälle reserviert.

Ministerpräsidentin: "Sehr schwierige Tage"

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol (Sozialisten) hat unterdessen nach einer Videokonferenz mit Verantwortlichen der Insel-Krankenhäuser erklärt, dass den Inseln "sehr schwierige Tage" bevorstehen, in denen es noch einmal deutlich mehr Fälle von Coronavirus gebe. Armengol rief aber auch dazu auf, gelassen zu bleiben. Die Balearen hätten ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem, mit dem man "alle behandeln" könne.



