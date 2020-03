Zahl der Coronavirus-Toten steigt balearenweit auf 36

Auf Mallorca sind seit Sonntag (29.3.) drei weitere Coronavirus-Patienten gestorben. Bei den Todesfällen handelt es sich um einen mehr als 80-Jährigen mit Vorerkrankungen im Landeskrankenhaus Son Espases, eine mehr als 85-Jährige ebenfalls mit Vorerkrankungen in der Clínica Quirón Palmaplanas sowie um eine mehr als 95-Jährige mit Vorerkrankungen im Hospital General, wie es in einer Presseerklärung der balearischen Landesregierung vom Montag heißt. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Folge der Coronavirus-Pandemie auf den Balearen steigt somit auf 36.



Am Sonntag meldete die balearische Landesregierung zwar aktuell 958 Infizierte, in den vergangenen 24 Stunden seien aber "nur" 96 Neuinfizierte hinzugekommen, weniger als am Tag zuvor. Da waren es 107. Die aktuellen Zahlen lassen viele Experten vermuten, dass die Inselgruppe nach 15 Tagen Ausgangssperre gerade auf ihren Höhepunkt in der Coronavirus-Krise zusteuert.

"Laut der Vorhersagen könnte die Kurve, mit der Anzahl an Neuerkrankten, sofern die Ausgangssperren Konsequenzen zeigen, am kommenden Freitag oder Samstag beginnen, zu sinken", sagte Jordi Reina, Chef der Virologie-Abteilung im Krankenhaus Son Espases. Es handle sich jedoch nur um eine Vorhersage, betonte Reina mit Nachdruck gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die Experten erwarten zudem, dass es zunächst auf dem spanischen Festland zum Höhepunkt der Coronavirus-Krise kommen wird und erst danach auf der Inselgruppe.

Im spanienweiten Vergleich lägen die Balearen weiterhin unter dem nationalen Durchschnitt an Todesopfern und Infizierten, so Reina. Dazu würden auch die auf der Inselgruppe vorherrschenden klimatischen Bedingungen beitragen. Auch die Grippe und ihre Konsequenzen würden die Balearen infolgedessen weniger schwer treffen als kältere und trockenere Gebiete auf dem spanischen Festland.

Jeder fünfte Infizierte ist Angestellter im Gesundheitssystem

Die Gesundheitsbehörde räumte inzwischen ein, dass die offiziell bestätigten Fälle wohl nur 15 bis 20 Prozent der tatsächlichen Zahl ausmachen. Die Tests werden bislang nur im Fall von Patienten mit deutlichen Symptomen vorgenommen.

Des Weiteren gab es bis Sonntag 134 bestätigte Fälle von Coronavirus bei den Angestellten im Gesundheitssystem auf den Balearen, davon 131 auf Mallorca. Damit ist auf den Balearen jeder fünfte Coronavirus-Infizierte ein Mitarbeiter aus dem Pflege- oder Gesundheitsbereich. Dieser Prozentanteil an infiziertem Pflegepersonal ist spanienweit einer der höchsten.

Weitere 393 Angestellte auf den Balearen stehen wegen Coronavirus-Verdacht unter Beobachtung und können deswegen ebenfalls nicht arbeiten.



Verteilung der Patienten am Sonntag

Die Verteilung der Patienten in den balearischen Krankenhäusern war am Sonntagmittag wie folgt:

Son Espases : 126 Patienten davon 18 auf der Intensivstation

: 126 Patienten davon 18 auf der Intensivstation Son Llàtzer : 83 Patienten, davon 19 auf der Intensivstation

: 83 Patienten, davon 19 auf der Intensivstation Krankenhaus Manacor : 27 Patienten, davon 5 auf der Intensivstation

: 27 Patienten, davon 5 auf der Intensivstation Krankenhaus Inca : 12 Patienten, davon 5 auf der Intensivstation

: 12 Patienten, davon 5 auf der Intensivstation Policlínica Cruz Roja : 24 Patienten in Behandlung

: 24 Patienten in Behandlung Menorca : 15 Patienten, davon 10 auf der Intensivstation

: 15 Patienten, davon 10 auf der Intensivstation Ibiza : 48, davon 15 auf der Intensivstation

: 48, davon 15 auf der Intensivstation Privatklinik Miramar : 15 Patienten, davon 6 auf der Intensivstation

: 15 Patienten, davon 6 auf der Intensivstation Privatklinik Juaneda : 5 Patienten in Behandlung

: 5 Patienten in Behandlung Privatklinik Quirón Palmaplanas : 48 Patienten, 9 auf der Intensivstation

: 48 Patienten, 9 auf der Intensivstation Hospital Llevant : 4 Patienten in Behandlung

: 4 Patienten in Behandlung Hospital General de Muro: 1 Patient auf der Intensivstation

Die weiteren Infizierten werden durch mobile Einheiten zu Hause betreut.

Schnelltests haben begonnen

Die Landesregierung informierte des Weiteren am Donnerstag (26.3.) darüber, dass Mallorca inzwischen über drei sogenannte Covid-Express-Anlaufstellen verfügt. Die drei Stellen befinden sich in den Gesundheitszentren von Establiments, Sa Indioteria und Es Pil·larí nahe der Playa de Palma. Dort können jeweils 70 bis 80 Schnelltests pro Tag durchgeführt werden. Die Stellen sind kein "Drive-in", sondern sind vielmehr gedacht für Angestellte des Gesundheitssystems, in Seniorenresidenzen, Polizisten, Feuerwehrleute und Angehörige der Risikogruppen.

Erweiterte Beratung per Telefon und Social Networks

Für Patienten wurden folgende folgende Service-Nummern geschaltet: 902-07 90 70 und 971-43 70 79. Neu ist zudem die Kontaktmöglichkeit über die sozialen Netzwerke. Twitter (@apmallorca), Facebook (APMallorca) und Instagram (@apmallorca). Die Gesundheits-Hotline 061 sei für medizinische Notfälle reserviert.



