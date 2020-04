Sinkende Corona-Fallzahlen, aber zwölf weitere Todesfälle auf den Balearen

Zwölf weitere Corona-Todesfälle sind am Freitag (3.4.) auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln bekannt geworden. Die Gesamtzahl auf den Inseln steigt auf 69, wie es in einer Pressemitteilung der balearischen Landesregierung heißt. Mehrere Patienten dieser zwölf neuen Fälle waren schon in den Tagen zwischen dem 29. März und dem 1. April verstorben, die Testergebnisse ergaben jedoch erst jetzt, dass es sich um Covid-19-Patienten handelte.

Am Donnerstag (2.4.) starben auf Mallorca ein 64-jähriger Mann und eine 91-jährige Frau im Krankenhaus von Inca. In Palmas Krankenhaus Son Llàtzer starb ein 47-Jähriger.

53 neue Positiv-Tests: balearenweit jetzt 1.204 Fälle

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf den Balearen stieg unterdessen am Freitagmorgen um 53 auf 1.257 bei 1.204. Die Zahl der neuen Fälle liegt somit 20 unter dem Vortag. Mittlerweile 370 Patienten gelten als kuriert, die Zahl stieg innerhalb eines Tages um 136.

Auf Mallorca befinden sich des Weiteren 472 Covid-19-Patienten im Krankenhaus, 76 von ihnen auf der Intensivstation. 501 werden zu Hause betreut. Auf Menorca sind es 18 Patienten im Krankenhaus (10 auf Intensivstation), auf Ibiza 61 (17 auf Intensivstation).

Balearenweit wurden bis Donnerstag 108 Fälle in Seniorenheimen registriert, 8 Personen sind gestorben. In Behinderteneinrichtungen gibt es bislang 39 Positivtests und drei Todesfälle.

Des Weiteren gab es bis Donnerstag 188 bestätigte Fälle von Coronavirus bei den Angestellten im Gesundheitssystem auf den Balearen. 411 Angestellte auf den Balearen stehen wegen Coronavirus-Verdacht unter Beobachtung und können deswegen ebenfalls nicht arbeiten.

Die Sache mit den Tests

Die Gesundheitsbehörde räumte zwischenzeitlich ein, dass die offiziell bestätigten Fälle wohl nur 15 bis 20 Prozent der tatsächlichen Zahl ausmachen. Die Tests werden bislang nur im Fall von Patienten mit deutlichen Symptomen vorgenommen. Nur wenige Tausend Menschen auf Mallorca sind bislang auf das Coronavirus untersucht worden. Jetzt stehen erste private Angebote zur Verfügung, die allerdings eine andere Testmethode verwenden.

Erweiterte Beratung per Telefon und Social Networks

Für Patienten wurden folgende folgende Service-Nummern geschaltet: 902-07 90 70 und 971-43 70 79. Neu ist zudem die Kontaktmöglichkeit über die sozialen Netzwerke. Twitter (@apmallorca), Facebook (APMallorca) und Instagram (@apmallorca). Die Gesundheits-Hotline 061 sei für medizinische Notfälle reserviert.



