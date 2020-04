Corona-Kurve auf den Balearen: 21 neue Positiv-Tests, nur ein weiterer Todesfall

Trotz eines leichten Anstiegs bei den Fallzahlen macht die Corona-Kurve auf Mallorca weiterhin Hoffnung und verläuft deutlich flacher als in den meisten anderen Regionen Spaniens. Am Dienstagmorgen (14.4.) wurden balearenweit 21 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Das sind fünf gemeldete Neuinfektionen mehr als am Vortag. Die Zahl der "aktiven Patienten" steigt um 11 auf 582. Ihnen stehen 871 kurierte Patienten gegenüber, 9 mehr als am Vortag.

Die Gesamtzahl der bisherigen Positivtests seit Ausbruch der Pandemie auf den Balearen liegt jetzt bei 1.571. Klar ist aber auch, dass die offizielle Statistik nur einen Teil der tatsächlichen Infektionen erfasst. Die Zahl der Todesopfer stieg unterdessen am Dienstagmorgen auf 118, nachdem ein weiterer Fall gemeldet wurde.

Auf Mallorca sind derzeit 373 Patienten eingeliefert (68 auf der Intensivstation), auf Menorca 14 (5 auf der Intensivstation), auf Ibiza 56 (13 auf der Intensivstation).

Seit Beginn der Corona-Krise wurden 289 Infektionen bei medizinischen Fachkräften gemeldet, bis Dienstag waren noch 172 von ihnen deswegen krank geschrieben, 8 weniger als am Vortag. Verdachtsfälle gibt es derzeit darüber hinaus 244, auch diese Fachkräfte fallen derzeit aus.

In Seniorenheimen wurden bis Dienstag 374 Fälle gemeldet - vier mehr als am Montag -, 36 Bewohner sind gestorben. 14 sind inzwischen wieder kuriert. Darüber hinaus wurden 102 Fälle bei Angestellten registriert, von ihnen sind 12 inzwischen kuriert.

Spanienweit sind derzeit 172.541 Fälle registriert, die Zahl der Todesopfer steig auf 18.056, die der kurierten Patienten auf 67.504.

Erweiterte Beratung per Telefon und Social Networks

Für Patienten wurden folgende folgende Service-Nummern geschaltet: 902-07 90 70 und 971-43 70 79. Neu ist zudem die Kontaktmöglichkeit über die sozialen Netzwerke. Twitter (@apmallorca), Facebook (APMallorca) und Instagram (@apmallorca). Die Gesundheits-Hotline 061 sei für medizinische Notfälle reserviert.

