Nur 15 Neuinfektionen mit Coronavirus auf den Balearen registriert

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf Mallorca geht weiter zurück. In den vergangenen 24 Stunden wurden lediglich 15 Fälle auf den Balearen gemeldet, wie das spanische Gesundheitsministerium am Montagmorgen (20.4.) mitteilt. Es ist die zweitniedrigste Zahl seit dem 16. März, weniger wurden nur am 4. April registriert.

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen auf den Balearen liegt nun bei 1.788. Bereits 1.005 dieser Patienten gelten als kuriert. Nach Angaben der balearischen Gesundheitsbehörden fanden bislang knapp 26.000 Tests statt, vorwiegend bei Patienten mit Symptomen, Risiko-Patienten wie etwa Bewohnern von Seniorenheimen sowie Sicherheitspersonal.

Bislang 157 Covid-19-Patienten sind verstorben - in den vergangenen 24 Stunden wurden drei weitere Corona-Tote auf den Balearen gemeldet.

Auf Mallorca sind derzeit 355 Covid-19-Patienten ins Krankenhaus eingeliefert, 58 von ihnen auf der Intensivstation. Auf Menorca sind es 9 (5 auf der Intensivstation), auf Ibiza 41 (11 auf der Intensivstation).

Derzeit sind 139 Fachkräfte im Gesundheitssystem auf den Balearen wegen einer Covid-19-Infektion krankgeschrieben, insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 306 Fälle diagnostiziert. 237 Angestellte befinden sich in Quarantäne.

In den Seniorenheimen auf den Balearen gab es bislang 63 Todesfälle. 222 Patienten werden derzeit behandelt, 37 gelten als kuriert.

Spanienweit wurden mit einer Zahl von 399 erstmals seit dem 22. März weniger als 400 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden registriert. Ingesamt starben landesweit 20.852 Menschen in Folge der Virus-Infektion. Die Zahl der registrierten Fälle steigt um 4.266 auf 200.210, die der Kurierten auf 80.587. /ff

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).