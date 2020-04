Geringe Fallzahlen, aber weiterhin Corona-Tote auf Mallorca

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen auf Mallorca bleibt niedrig. Von Montag auf Dienstag (21.4.) sind 20 neue Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 15 gewesen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt 1.808 Infektionen registriert. Die Zahl der kurierten Patienten beträgt inzwischen 1.005.

Allerdings wurden vier neue Todesfälle von Covid-19-Patienten auf den Balearen gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt somit auf 161.

Nach Angaben der balearischen Gesundheitsbehörden fanden bislang rund 26.000 Tests statt, vorwiegend bei Patienten mit Symptomen, Risiko-Patienten wie etwa Bewohnern von Seniorenheimen sowie Sicherheitspersonal.

Auf Mallorca waren am Dienstag 340 Covid-19-Patienten ins Krankenhaus eingeliefert, 58 von ihnen auf der Intensivstation. Auf Menorca waren es 9 (5 auf der Intensivstation), auf Ibiza 42 (11 auf der Intensivstation).

Derzeit sind 141 Fachkräfte im Gesundheitssystem auf den Balearen wegen einer Covid-19-Infektion krankgeschrieben, insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 308 Fälle diagnostiziert. 268 Angestellte befinden sich in Quarantäne.

In den Seniorenheimen auf den Balearen gab es bislang 66 Todesfälle. 219 Patienten werden derzeit behandelt, 38 Bewohner gelten als kuriert.

Spanienweit wurden am Dienstag 430 Corona-Tote innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert, am Vortag war die Zahl erstmal unter 400 gesunken. Ingesamt starben landesweit 21.282 Menschen in Folge der Virus-Infektion. Die Zahl der registrierten Fälle steigt um 3.968 auf 204.178. /ff

