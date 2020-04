Diese Studie soll Aufschluss über die Corona-Verbreitung auf Mallorca geben

Wie viele Menschen auf Mallorca haben sich wirklich mit dem Coronavirus angesteckt? Nachdem die bisherigen Tests mit bislang 1.859 Positiv-Ergebnissen auf den Balearen nicht repräsentativ sind, da die Zielgruppe in erster Linie aus Verdachtspatienten und Risikopersonen besteht, läuft nun eine breit angelegte Studie in ganz Spanien an. Nach dem landesweiten Startschuss am Montag (27.4.) sollen nach anfänglichen Informatikproblemen nun auch auf den Balearen die Tests stattfinden.

Bei den Testpersonen handelt es sich weder um Risikopersonen, noch um Freiwillige, vielmehr wurde eine statistische Stichprobe von 4.934 Personen auf den Balearen gezogen, die Rückschlüsse auf die Verbreitung des Virus in der Gesamtbevölkerung auf den Inseln erlauben soll. Diese gehören jeweils einer Familie an, deren Mitglieder ebenfalls getestet werden sollen. Ausgewählt wurden 2.497 Personen auf Mallorca, 973 auf Menorca, 1.014 auf Ibiza sowie 450 auf Formentera.

Die erste Hälfte der zu testenden Personen werden diese Woche zitiert, die zweite Hälfte dann kommende Woche. Mit etwas zeitlichen Abstand werden die Personen dann erneut einbestellt, um Vergleichswerte zu ermitteln. Bis die Ergebnisse vorliegen, wird es noch eine Weile dauern. Geplant ist, dass die balearischen Analyse-Werte ab dem 8. Juni nach Madrid gesandt werden.

Die ausgewählten Personen werden per SMS informiert und erhalten einen Termin für die gesamte Familie in einem Gesundheitszentrum. Die SMS dient dann auch als Nachweis, falls eine Polizeikontrolle stattfindet - nach wie vor gilt auf Mallorca eine Ausgangssperre mit strengen Auflagen. Im Gesundheitszentrum werden dann jeweils zwei Blutproben genommen, die auf Antikörper hin untersucht werden.

Die balearischen Behörden haben bislang rund 35.000 - nicht repräsentative - Tests ausgeführt, vorwiegend bei Patienten mit Symptomen, Bewohnern von Seniorenheimen sowie beim Gesundheits- und Sicherheitspersonal. Mit 26,88 Tests pro tausend Einwohner liegen die Inseln knapp unter dem spanischen Durchschnitt.

