Leichter Anstieg bei registrierten Corona-Fällen

Ein neues Todesopfer und elf weitere registrierte Neu-Infektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden: Das ist die Bilanz der Gesundheitsbehörden auf den Balearen am Mittwoch (6.5.). In den vergangenen Tagen war die Zahl der registrierten Neu-Infektionen bereits in den einstelligen Bereich gerutscht.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln insgesamt 1.921 Infektionen registriert. Hierzu fanden bislang knapp 50.000 Tests statt. 1.321 Covid-19-Patienten gelten inzwischen als kuriert, 14 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf 199 gestiegen.

Auf Mallorca werden derzeit 217 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, 40 von ihnen auf der Intensivstation. Auf Menorca sind es 6 (5 auf der Intensivstation), auf Ibiza 27 (5 auf der Intensivstation).

Derzeit sind 90 Angestellte im Gesundheitsbereich wegen einer Corona-Infektion krankgeschrieben, weitere 164 in Beobachtung.



In denauf den Balearen gibt es derzeit 133 Covid-19-Patienten, 119 Bewohner gelten als kuriert. 82 sind gestorben.

Spanienweit ist die Zahl der Todesopfer in den vergangenen 24 Stunden um 244 gestiegen, am Vortag war die Zahl bereits auf 185 gesunken. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Spanien mehr als 220.000 Infektionen und 25.857 Todesopfer registriert. Die Zahl der kurierten Covid-19-Patienten wird mit 126.000 angegeben. /ff



