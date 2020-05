Corona-Tests auf Mallorca werden jetzt ausgeweitet

Mallorca weitet die Corona-Tests aus. Ab Montag (11.5.) würden sämtliche Verdachtsfälle mit PCR-Tests überprüft und sowie auch deren Kontakte zurückverfolgt, heißt es in einer Pressemitteilung des balearischen Gesundheitsministeriums. Bislang waren viele Patienten mit leichten Symptomen zu Hause behandelt worden, ohne dass in diesen Fällen auch Tests vorgenommen wurden.

Mit der Ausweitung der Tests erfüllt die Balearen-Regierung auch die Auflagen für die schrittweise Lockerung des Lockdowns - seit Montag (11.5.) gilt auf den Inseln die Phase eins, Geschäfts und Bars dürfen eingeschränkt ihren Betrieb aufnehmen.

Die Tests sollen innerhalb einer Frist von 24 Stunden direkt vor Ort in den Gesundheitszentren ausgeführt werden, heißt es. Ausschlaggebende Symptome sind Fieber, Husten und Probleme beim Atmen im Fall von Atemwegserkrankungen. Berücksichtigt würden aber auch Symptome wie Gliederschmerzen, Durchfall oder Schmerzen in der Brust.

Die Proben werden dann an das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca geschickt. Die Rückverfolgung der Kontakte soll für alle Balearen-Inseln zentral von Mallorca aus organisiert werden. Auch Personen ohne Symptome, die mit dem Infizierten in Kontakt waren, sollen im Anschluss überwacht werden.

Bis 7 Mai. wurden auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln knapp 51.000 Tests vorgenommen, was einem Anstieg von 49 Prozent in den vergangenen Tagen entspreche.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol bot der spanischen Regierung zudem an, auf den Inseln eine Pilotphase zum Tracking von Corona-Patienten auszuführen. Zusammen mit der Balearen-Universität und der Fundació Bit arbeite man an einer App, mit deren Hilfe alle Kontaktpersonen aufgespürt werden sollen. /ff

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).