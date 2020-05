9 registrierte Neu-Infektionen, 2 Corona-Tote auf den Balearen

Die Corona-Fallzahlen auf Mallorca bleiben niedrig, auch wenn sie in diesen Tagen etwas höher liegen als eine Woche zuvor. 9 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden auf den Balearen registriert, melden die balearischen Gesundheitsbehörden am Sonntag (17.5.).

Seit Ausbruch der Pandemie gab es somit 1.991 bestätige Fälle auf den Inseln.1.523 registrierte Covid-19-Patienten haben die Krankheit inzwischen überwunden. Das sind 4 mehr als am Vortag.

Die Zahl der Corona-Toten auf den Balearen erhöht sich mit zwei neuen Fällen in den vergangenen 24 Stunden auf 218.

Spanienweit wurden 87 Corona-Tote registriert - der niedrigste Wert seit zwei Monaten. /ff

