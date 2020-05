150 Corona-Containment-Scouts treten auf Mallorca ihren Dienst an

Insgesamt 150 Fachangestellte werden ab 1. Juni Corona-Infektionsketten auf Mallorca nachverfolgen. Das haben die balearischen Gesundheitsbehörden mitgeteilt. Auf diese Weise sollen neue Infektionen auf ein Minimum gesenkt und einer möglichen zweiten Corona-Welle vorgebeugt werden.

Bei den 150 "Corona Containment Scouts" handelt es sich um 105 Krankenschwestern oder -pfleger sowie 45 Krankenpflegerhelfer. Zum Einsatz kommen sie in 45 Gesundheitszentren auf Mallorca und werden dafür derzeit im Gesundheitszentrum von Molinar geschult. Seit 11. Mai sind dort bislang 7 Krankenschwestern in der "Fahndung" tätig.

Bei der Verteilung der Mitarbeiter auf die Gesundheitszentren werden sowohl die Einwohnerzahl, als auch die mögliche Zahl von Urlaubern im Sommer sowie Seniorenheime berücksichtigt. So sollen in jedem Zentrum dann zwischen zwei und sechs Fachkräfte tätig sein.

Die möglichst lückenlose Verfolgung der Infektionsketten ist eine der Voraussetzungen, um im Corona-Exit weiter zügig voranzuschreiten, neben niedrigen Fallzahlen und ausreichenden Kapazitäten in den Krankenhäusern. Für Mallorca läuft es bislang gut, am Montag (25.5.) ist die Insel in Phase 2 eingetreten. /ff

