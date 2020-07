Zwangseinweisung von Covid-19-Patient nach Ibiza-Reise

Ein junger Mann, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist nach einer Reise nach Ibiza zwangsweise in das dortige Krankenhaus eingewiesen worden. Das hat das balearische Gesundheitsministerium am Samstag (4.7.) mitgeteilt.

Der Mann war nach Informationen des "Diario de Ibiza" am 29. Juni von Barcelona nach Ibiza gereist - unklar ist, ob im Flugzeug oder per Fähre. Auf der Nachbarinsel von Mallorca wollte er offenbar an einem Junggesellen-Abschied teilnehmen. Einige Tage vor der Reise war ein Corona-Test positiv ausgefallen, woraufhin am 26. Juni eine häusliche Quarantäne angeordnet worden war. Den Polizeibehörden auf Ibiza wurde der Fall durch das zuständige Koordinationszentrum des spanischen Gesundheitsministeriums bekannt.

Der junge Mann wurde in eine Abteilung des Krankenhauses Can Misses eingewiesen, wo seit Beginn der Pandemie Covid-19-Patienten behandelt und isoliert werden.

Die balearischen Gesundheitsbehörden haben nun damit begonnen, mögliche Infektionsketten zu überprüfen, um die Ansteckung weiterer Personen zu verhindern.

Zuletzt waren am Freitag auf den Balearen 143 "aktive" Covid-19-Patienten gemeldet. 25 werden im Krankenhaus behandelt, davon noch 7 auf der Intensivstation. Die Zahlen sind in den vergangenen Wochen stetig gesunken, zuletzt wurden aber lokale Corona-Ausbrüche gemeldet. Die Neuansteckungen seien "im Rahmen des Erwartbaren", hieß es im Gesundheitsministerium am Freitag, die Situation könne sich aber von einem Tag auf den anderen ändern. /ff

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).