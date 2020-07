Auch wenn auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln weiterhin neue Corona-Fälle gemeldet werden, ist die Situation (Stand: Mittwoch, 8.7.) unter Kontrolle. Die derzeitigen Fälle seien derzeit leicht nachzuverfolgen, erklärte die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Maria Antònia Font, in einem Interview mit dem Regionalsender IB3 am Dienstag, die Infektionsketten seien im einzelnen nachzuvollziehen. Man habe es mit einer "erwartbaren Situation" zu tun - vor allem im Vergleich zum spanischen Festland steht Mallorca weiterhin vergleichsweise gut da.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen auf Mallorca

Derzeit gibt es auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln 173 „aktive" Covid-19-Patienten. Wie aus einer Pressemitteilung vom Dienstag hervorgeht, werden 26 Patienten im Krankenhaus behandelt, davon nur noch 6 auf der Intensivstation. Die neuen Fälle seien zum Teil importiert worden, aber nach bisherigen Kenntnissen nicht durch Urlauber, heißt es.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden auf den Balearen 2.346 Covid-19-Fälle gemeldet, am Dienstag kam ein Fall hinzu. Die Zahl der Todesfälle beträgt auf den Balearen insgesamt 228. Davon entfallen 89 auf Seniorenheime.

Robotergesteuerte Auswertung von Tests

Auf Hochtouren läuft inzwischen die robotergesteuerte Auswertung der PCR-Tests im Landeskrankenhaus Son Espases, wo fast bis zu 800 Proben gleichzeitig analysiert werden. Derzeit sind es laut Gesundheitsbehörde rund tausend am Tag, im Notfall reichten die Kapazitäten aber für bis zu 10.000. Man will vor allem gerüstet sein: Im Zuge der möglichst lückenlosen Nachverfolgung der Infektionsketten sind die Tests inzwischen auch für all diejenigen Personen vorgesehen, die engen Kontakt mit Infizierten hatten. Mittlerweile wurden mehr als 150.000 Tests ausgeführt - knapp 120.000 PCR-Tests, knapp 11.000 Antikörper-Schnelltests sowie mehr als 26.000 serologische Tests.

Betreuung von Mallorca-Urlaubern

Sollten sich Urlauber mit dem Coronavirus anstecken, sollen sie vorwiegend in Privatkliniken versorgt werden. In Vorbereitung ist eine Handy-App, mit der direkt Kontakt zur Klinik aufgenommen werden kann. Ein Callcenter soll passgenaue Betreuung in der Sprache der Urlauber vermitteln - ein Angebot das vor allem für Gäste von Ferienwohnungen gedacht ist. Denn Hotelgäste können sich am einfachsten an die Rezeption wenden, wo alles weitere für sie organisiert wird.

Die Betreuung in den Privatkliniken hat zum einen den Hintergrund, dass in den öffentlichen Krankenhäusern die Wartelisten für Eingriffe aller Art in Folge der Corona-Krise wieder länger geworden sind. Zum anderen mussten die Privatkliniken enorme finanzielle Einbußen einnehmen, da viele Standardbehandlungen wochenlang nur eingeschränkt möglich waren - die Betreuung der Urlauber ist deswegen eine bei den Privatkliniken willkommene Aufgabe. Die Kosten soll die Reisekrankenversicherung, bzw. die Landesregierung übernehmen.

So läuft es bei der Einreise nach Mallorca

Bei ankommenden Passagieren auf dem Flughafen von Palma de Mallorca wird die Temperatur automatisch mit einer Wärmebildkamera gemessen. Ein Corona-Test wird erst im Verdachtsfall vorgenommen.

Mallorca-Urlauber müssen sich vor der Einreise in Spanien registrieren. So ist jetzt vorgeschrieben, dass Flugreisende grundsätzlich ein Formular im Spain-Travel-Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen (www.spth.gob.es). Das Formular erzeugt einen QR-Code, der bei Einreise vorgelegt werden muss. Dies könne auch über die entsprechende, kostenlose App erfolgen, heißt es. Bis 31. Juli 2020 kann demnach auch weiterhin bei Einreise ein Papier-Formular ausgefüllt werden. Reiseanbieter wie Fluggesellschaften, Reedereien und Veranstalter müssen auf die Pflicht zur Vorlage des Dokuments bei Einreise hinweisen.

Wer als Urlauber unter Quarantäne gestellt wird, kann diese in eigens dafür reservierten Ferienapartments in der Gemeinde Calvià verbringen. Unklar ist, wer dafür die Kosten übernimmt – eine Anfrage der MZ beim Tourismusministerium blieb unbeantwortet. Dabei kann sich der unfreiwillige Aufenthalt hinziehen: Das Protokoll schreibt vor, dass Urlauber nicht abreisen dürfen, bevor nicht eine mögliche Infektion ausgestanden und die von den Gesundheitsbehörden verhängte Quarantäne absolviert ist.

Sollte es in einem Hotel zu einem lokalen Corona-Ausbruch kommen, der Urlauber in größerer Zahl betrifft, würde eine mobile Krankenstation in Betrieb genommen, um die Diagnose durchzuführen und Tests bei Kontaktpersonen vorzunehmen. Das hat der Leiter des medizinischen Notfalldienstes, Txema Álvarez, am Dienstag (7.7.) gegenüber dem "Diario de Mallorca" erklärt.

Repräsentative Studie zu Fallzahlen

Derzeit sind die Balearen die Region in Spanien mit den niedrigsten Ansteckungsraten – und damit auch am anfälligsten für eine mögliche zweite Corona-Welle. Laut dem inzwischen dritten Zwischenergebnis einer repräsentativen Studie mit diesmal 62.000 Teilnehmern hat auf der Inselgruppe bislang nur 1,4 Prozent der Bevölkerung Corona-Antikörper entwickelt. Spanienweit sind es 5,2 Prozent – die sogenannte Herdenimmunität ist somit noch weit entfernt.

Umso wichtiger sind die Vorsichtsmaßnahmen: Es gilt Maskenpflicht, wenn kein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr muss prinzipiell eine Atemschutzmaske getragen werden.

Situation auf spanischem Festland

Auf Mallorca gibt es derzeit keinerlei regionalen Shutdown. Anders auf dem spanischen Festland: Nach der katalanischen Region Segrià wurde auch der Landkreis A Mariña in der galicischen Provinz Lugo unter Quarantäne gestellt, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Betroffen sind etwas mehr als 70.000 Menschen.

Segrià – mit der Großstadt Lleida – war die erste Region, die nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder abgeriegelt worden war. Insgesamt sind dort seit dem Samstag rund 200.000 Menschen betroffen. Bis auf weiteres darf niemand einreisen oder die Region verlassen, außer um zur Arbeit zu gelangen. Die Polizei errichtete Kontrollposten.

In Katalonien gilt seit Mittwoch (8.7.) eine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit.

