Mallorca verschärft Maskenpflicht

Die Pflicht zur Atemschutzmaske wird auf Mallorca und den Nachbarinseln ausgeweitet. Die Balearen-Regierung will noch in dieser Woche ein Gesetz erlassen, dass das Tragen von Mund- und Nasenschutz überall im öffentlichen Raum vorschreibt. Damit folgt sie dem Beispiel der katalanischen Regionalregierung, die zum Beginn der Woche ein ähnliches Gesetz veröffentlichte. Auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera wird die Vorschrift vermutlich zum Wochenende (11./12.7.) in Kraft treten.

Mit dem Gesetz will die Regierung auch klarstellen, dass der zunehmend entspannte Umgang der Bevölkerung mit den Coronavirus-Vorschriften ein großes Risiko darstellt. Überall dort, wo der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, gilt schon bislang eine Maskenpflicht, die aber zunehmend missachtet wird. Die Verschärfung der Vorschriften soll auch Klarheit schaffen, dass Fußgänger auf den Straßen Mund und Nase bedecken müssen, um andere zu schützen.



Maske auch am Mallorca-Strand?

Die Einzelheiten der Verordnung hat die Balearen-Regierung noch nicht bekannt gegeben. In Katalonien sind diejenigen von der Maskenpflicht ausgenommen, die Sport treiben oder sich am Strand befinden. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Balearen diesem Beispiel folgen werden. Dasselbe gilt für das Bußgeld, das bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht fällig wird: In Katalonien sind es 100 Euro.

Maske bei Atemnot?

Schon während des Alarmzustands wurden Menschen mit Atemnot oder anderen gesundheitlichen Kontraindikationen von der Maskenpflicht ausgenommen. Auch Kleinkinder werden wahrscheinlich von der Pflicht befreit. /tg