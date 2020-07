Maskenpflicht auf Mallorca - ganz so streng ist es doch nicht

Wer sich am Strand, an der Uferpromenade oder in der Natur auf Mallorca aufhält, muss keine Atemschutzmaske tragen, sofern ein Sicherheitsabstand von anderthalb Metern eingehalten werden kann. Das sind einige der Ausnahmen, die Gesundheitsministerin Patricia Gómez auf einer Pressekonferenz am Montag (13.7.) angekündigt hat. Ansonsten gilt: Personen ab sechs Jahren müssen ab sofort auf Mallorca eine Atemmaske tragen, wenn sie in öffentlichen Räumlichkeiten oder auf öffentlichen Gehwegen unterwegs sind.

Die verschärfte Maskenpflicht regelt eine Verordnung, die am Montagnachmittag (13.7) im balearischen Gesetzesblatt (BOIB) veröffentlicht wurde und mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt (externer Link auf Verordnung, auf Katalanisch). Die Strafen betragen "bis zu 100 Euro". In der ersten Woche, also "bis zum 20. Juli" werde man aber zunächst keine Geldbußen verhängen, sondern lediglich informieren und verwarnen, erklärte Gómez auf Nachfrage der MZ. Grundsätzlich gehe es niemandem darum, Bußgelder zu verhängen. Es gehe darum, "sowohl die Besucher als auch die Bewohner" der Inseln zu schützen.

Eine Ausnahme zur Maskenpflicht gelte für die Zeit des Essens und Trinkens in Restaurants und Bars. Muss die Maske dazwischen wieder aufgesetzt werden? Gómez appellierte an die Verantwortung der Bürger, dies zu tun, wenn man etwa längere Zeit ohne Konsum an der Theke sitze: Es sei nicht dasselbe, ob man im Restaurant sitze und etwa auf den nächsten Gang warte oder ob man "ein Bier bestellt hat und drei Stunden lang an der Theke sitzt", so Gómez.

Bei der sportlichen Betätigung muss - unter Einhaltung des Sicherheitsabstands - keine Maske getragen werden.

Am Arbeitsplatz ist das Tragen der Atemschutzmaske ebenfalls nicht obligatorisch, wenn ein Sicherheitsabstand von mindestens anderthalb Metern eingehalten werden kann. Das gelte für private Firmen genauso wie für die öffentliche Verwaltung.

Auch wer in der Natur "außerhalb geschlossener Ortschaften" unterwegs sei, müsse keine Maske tragen. Das gelte auch für Strände und Strandpromenaden. Explizit nannte die Ministerin auf Nachfrage der MZ auch die Playa de Palma. Voraussetzung sei dabei stets, dass der Sicherheitsabstand von anderthalb Metern eingehalten werden könne.

Personen mit Atemschwierigkeiten sind generell von der Pflicht ausgenommen. Hierzu müsse aber ein Attest vorgewiesen werden, und zwar falls nötig in spanischer Übersetzung. Als Ausnahmen nannte die Ministerin des Weiteren höhere Gewalt oder Tätigkeiten, die mit dem Tragen der Maske nicht vereinbar seien, etwa das Spielen von Blasinstrumenten oder Rauchen in der Öffentlichkeit. Und auch hier gilt stets der Mindestabstand.

Masken mit Ventil sind nicht zulässig. Subventionen für den Kauf sogenannter chirurgischer Masken werde es nicht geben, aber man prüfe Hilfen für Sozialschwache.

Gesundheitsministerin Gómez betonte, dass es sich bei dem Regelwerk um eine Vorsichtsmaßnahme handle, die Corona-Zahlen auf Mallorca seien sehr gut.