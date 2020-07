Corona-Tracer ermitteln im Schnitt sechs Kontakte pro Neuansteckung

Corona-Tracerinnen bei der Arbeit in der Zentrale in Palma de Mallorca.

Corona-Tracerinnen bei der Arbeit in der Zentrale in Palma de Mallorca. Foto: Mielniezuk

Die Corona-Tracer auf Mallorca und den Nachbarinseln ermitteln pro Neuansteckung durchschnittlich sechs Kontaktpersonen, die einem Test unterzogen werden. Dies sei spanienweit der höchste Wert, wie die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Mittwoch (22.7.) bei einem Treffen mit der Vertreterin der Zentralregierung in Palma de Mallorca, Aina Calvo, erklärte.

An dem Treffen, an dem die Balearen-Regierung Rechenschaft zu den durchgeführten und geplanten Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 ablegte, nahmen auch Vertreter der Konsulate von Deutschland, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Großbritannien und Schweden teil. Es sei wichtig die vergleichsweise niedrige Zahl der Ansteckungen gegenüber diesen Ländern zu betonen, unterstrich der balearische Tourismusminister Iago Negueruela.

Auf den Inseln gebe es zurzeit 124 "aktive" Covid-19-Patienten, die Lage sei weiterhin unter Kontrolle. Gerade im Vergleich zu Regionen auf dem Festland stehen die Inseln gut da. 162 Corona-Tracer arbeiten täglich, um die wichtigsten Kontakte der Infizierten zu nachzuverfolgen und so die Ansteckungskette so schnell wie möglich zu unterbrechen. Die Balearen-Regierung will in den kommenden Tagen weitere Tracer im Umgang mit der Software ausbilden, damit die Zahl der Kontaktverfolger bei Bedarf schnell erhöht werden könnte. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).