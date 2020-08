Neue Corona-Zentrale auf Mallorca nimmt Betrieb auf

Die balearische Landesregierung hat eine neue Zentrale in Betrieb genommen, in der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie koordiniert werden. Das betrifft Hotline-Mitarbeiter sowie vor allem die Tracer, die die Infektionsketten nachverfolgen, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag (24.8.) heißt.

In der Zentrale, die sich im Gewerbegebiet Can Valero in Palma de Mallorca befindet, haben am Montag (24.8.) die ersten Mitarbeiter ihren Dienst aufgenommen. Im Laufe der Woche sollen die Tracer umziehen, die bislang vom Gesundheitszentrum in Molinar aus Infektionsketten nachverfolgen. Diese Arbeit soll nun ganz in der neuen Stelle zentralisiert werden. Die Zahl der Mitarbeiter, die über die Ergebnisse von PCR-Tests informieren und im Fall von Infektionen die möglicherweise betroffenen Kontaktpersonen ausfindig machen und informieren, wird von der Landesregierung mit inzwischen 190 angegeben.

Tätig werden in der Zentrale zudem 15 Mitarbeiter für die Covid-19-Hotline, die an diesem Wochenende in Betrieb gehen soll. Auf diese Weise soll der Überlastung der bislang geschalteten Telefonnummern vorgebeugt werden. Mit der Zentralisierung in dem neuen Sitz entlaste man die Gesundheitszentren, die sich somit stärker um die Patienten im Zentrum selbst kümmern sollen. /ff

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen auf den Balearen

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).