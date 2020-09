Das sind die Corona-Zahlen auf den Balearen von Samstag (19.9.)

Auf den Balearen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden 155 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das meldet das balearische Gesundheitsministerium. Am Vortag waren es 45 gemeldete Neuinfektionen mehr gewesen. Die Zahl der Todesfälle bleibt laut der Statistik unverändert. Damit liegt die Zahl der Todesopfer auf den Balearen seit Ausbruch der Pandemie bei 277. Dennoch meldet das Ministerium gleichzeitig den Tod von zwei weiteren Senioren im Krankenhaus. In der Statistik tauchen die beiden Toten allerdings nicht auf.

Die Landesregierung teilte am Freitag (18.9.) mit, dass ab kommender Woche vier weitere Stationen für Corona-Tests in Betrieb sein sollen - zwei weitere auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Son Dureta sowie zwei im Kongresszentrum von Palma. Allein an diesen beiden Standorten könne man dann täglich 900 PCR-Tests ausführen.

Das ist die Lage im Gesundheitssystem

Die balearische Gesundheitsbehörde IB-Salut, die bei ihrer Zählung auch Hinweise auf Covid-19 durch andere Tests wie Antikörper-Analysen berücksichtigt und zudem von Covid-19 genesene Patienten mit einrechnet, die durch Folgeschäden weiter behandelt werden müssen, meldet am Samstag (19.9.) 6.046 behandelte Patienten - das sind 158 weniger als am Vortag.

305 Patienten werden auf den Balearen im Krankenhaus stationär behandelt, zwei weniger als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation sank um einen auf 62 Patienten (57 davon auf Mallorca). Zum Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr waren es teils bis zu 120 gewesen. Während auf Mallorca 248 Menschen (plus 2) stationär im Krankenhaus behandelt werden, sind es auf Menorca derzeit 3 Patienten. Auf Ibiza werden 54 Menschen stationär im Krankenhaus behandelt.

Hintergrund: So viele "aktive Fälle" gibt es in den einzelnen Gemeinden (externer Link, katalanisch)

Weiterhin besorgniserregend ist die Lage in einigen Seniorenheimen auf den Inseln. Am Donnerstag meldete das balearische Gesundheitsministerium, dass in einem Wohnheim in Sóller die Zahl der Infizierten weiter angestiegen sei. Insgesamt zählen derzeit 256 Bewohner der Residenzen zu den "aktiven" Covid-19-Fällen, das sind 8 mehr als am Vortag. 115 von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Seit Beginn der Pandemie starben auf den Balearen 121 Senioren, die in Altersheimen untergebracht waren, an Folgen von Covid-19.

Unter dem Gesundheitspersonal auf den Inseln gibt es derzeit 140 aktive Fälle (ebenso viele wie am Vortag), 277 Mitarbeiter im Gesundheitssektor (2 mehr als am Vortag) stehen unter Beobachtung, da sie engen Kontakt zu Infizierten gehabt haben.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden auf den Balearen 12.160 Covid-19-Fälle gemeldet (Stand: 18.9.). Auf den Inseln wurden inzwischen in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen 247.480 PCR-Tests bei der Bevölkerung veranlasst. Dazu kommen gut 8.500 Antikörper-Tests.

Abgenommen hat in den vergangenen Tagen deutlich die Rate der positiven Tests. Lag der Prozentsatz am 12. September noch bei 8,69 Prozent, sind es aktuell nur noch 4,68 Prozent.





Wie hoch ist die Inzidenz pro 100.000 Einwohner?

Das Auswärtige Amt hatte am 14. August für ganz Spanien einschließlich der Balearen eine Reisewarnung ausgesprochen, nachdem das Robert-Koch-Institut diese kurz zuvor als "Risikogebiet" eingestuft hatte. Am 3. September wurden auch die Kanaren in die Warnung mit eingeschlossen. Reiserückkehrer von Mallorca müssen einen verpflichtenden PCR-Test bei der Einreise nach Deutschland machen (Mehr Details darüber, welche Bedeutung die Einschätzung des Auswärtigen Amts für Urlauber hat, lesen Sie hier). Wie Sie einen PCR-Test schon auf Mallorca machen können, lesen Sie hier. Ab dem 15. September ist dieser Test auch in Deutschland kostenpflichtig.

Die Entscheidung über die Erklärung zum "Risikogebiet" wird gemeinsam vom Auswärtigen Amt, dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundesinnenministerium getroffen. Ein wichtiges, aber nicht das einzige Kriterium dabei ist, ob es in einer Region über mehrere Tage hinweg innerhalb der vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gegeben hat.

Am Donnerstag (17.9.) lag dieser Wert auf den Balearen weiterhin unter der Marke von 50, nämlich bei 49,85 (externer Link). Spanienweit lag der Wert bei 120,75. Zum Vergleich: In Deutschland kam man laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag (17.9.) auf 11,5 pro 100.000 Einwohner.

Die Ausweisung der sogenannten 7-Tages-Inzidenz auf den Balearen seitens des spanischen Gesundheitsministeriums auf Grundlage balearischer Daten wirft viele Fragen auf - verwiesen wird sowohl auf Verzögerungen bei der Meldung nach Madrid als auch auf Informatikfehler.

Die von Epidemiologen ebenfalls beobachtete 14-Tages-Inzidenz (Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen) lag am Donnerstag (17.9.) auf den Balearen bei einem Wert von 139,2.

So reagiert die Politik

Die balearische Landesregierung hat die Restriktionen in den vergangenen Wochen wieder Stück für Stück verschärft, zuletzt wurden am Dienstag (15.9.) Restriktionen für den Gesundheitsdistrikt Arquitecte Bennàssar angekündigt. Am Freitag trat zudem ein lokaler Lockdown für den Großraum Son Gotleu in Palma in Kraft. Davor wurden am 28. August unter anderem Maskenpflicht und Rauchverbot verschärft.

Die Landesregierung nahm auch ein Angebot der Zentralregierung an, auf Angehörige der Streitkräfte bei der Nachverfolgung der Infektionsketten zurückzugreifen. Angefordert wurden 100 Mitarbeiter. Bislang sind auf den Balearen 190 sogenannte Tracer im Einsatz, weitere 30 werden derzeit laut Landesregierung ausgebildet.

In Betrieb ist zudem eine, die anonym perwarnt, ob man sich in der Nähe einer positiv getesteten Person aufgehalten hat ( alle Infos ).

Das Meliá Palma Bay neben dem Kongresszentrum wurde derweil für asymptomatische Covid-19-Patienten hergerichtet, die zwar keinerlei medizinische Betreuung benötigen, aber eine strenge Quarantäne aufgrund beengter Bedingungen in der eigenen Wohnung nicht gewährleisten können. Das Hotel war bereits im Frühjahr als Quarantäneunterkunft genutzt worden. Insgesamt stehen 250 Betten für positiv Getestete bereit. Anfang September werden nun auch im Kongresszentrum selbst Krankenbetten und eine Intensivstation aufgebaut, um auf einen möglichen Anstieg der Schwerkranken vorbereitet zu sein.





Infektionsherde auf Mallorca

Wie das balearische Amt für Epidemiologie am Donnerstag (10.9.) im Rahmen der wöchentlich stattfindenden Analyse der Infektionsherde - also Fällen, in denen ein Infizierter mindestens zwei weitere Personen angesteckt hat - bekannt gab, sind in den vergangenen sieben Tagen auf den Inseln 35 neue Infektionsherde dokumentiert worden, 12 davon auf Mallorca. Es seien jeweils weniger als zehn Personen infiziert. Insgesamt sind auf den Balearen aktuell 133 aktive Infektionsherde registriert.

Wie viele "aktive Fälle" in den jeweiligen Gemeinden registriert sind, ist einer Übersichtskarte der Landesregierung zu entnehmen (externer Link, katalanisch).

Hintergrund: Wie kann ich auf Mallorca einen Corona-Test machen?

So läuft es bei der Einreise nach Mallorca

Bei ankommenden Passagieren auf dem Flughafen von Palma de Mallorca wird die Temperatur automatisch mit einer Wärmebildkamera gemessen. Ein Corona-Test wird erst im Verdachtsfall vorgenommen.

Mallorca-Urlauber müssen sich vor der Einreise in Spanien registrieren. So ist jetzt vorgeschrieben, dass Flugreisende grundsätzlich ein Formular im Spain-Travel-Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen (www.spth.gob.es). Das Formular erzeugt einen QR-Code, der bei Einreise vorgelegt werden muss. Dies könne auch über die entsprechende, kostenlose App erfolgen, heißt es.

Wer als Urlauber unter Quarantäne gestellt wird, kann diese in eigens dafür reservierten Ferienapartments in der Gemeinde Calvià verbringen. Dabei kann sich der unfreiwillige Aufenthalt hinziehen: Das Protokoll schreibt vor, dass Urlauber nicht abreisen dürfen, bevor nicht eine mögliche Infektion ausgestanden und die von den Gesundheitsbehörden verhängte Quarantäne absolviert ist.

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).