Schnelltests sollen Corona auf Mallorca in 20 Minuten feststellen

Auf Mallorca und den Nachbarinseln sollen künftig verstärkt Schnelltests zum Einsatz kommen, anhand derer man in nur 20 Minuten erkennen kann, ob eine Person mit Covid-19 infiziert ist. Wie das balearische Gesundheitsministerium gegenüber der MZ bestätigte, verfügt die Balearen-Regierung bereits über 150.000 dieser Tests und habe 200.000 weitere bestellt. Experten prüften derzeit, zu welchem Zeitpunkt der Infektion sie am besten anzuwenden sind.

Ein Vorteil der Express-Tests gegenüber den PCR-Tests ist, dass sie wesentlich günstiger sind (rund 5 Euro pro Test) und zudem keine Spezialisten zur Auswertung in Laboren bedürfen. Allerdings gelten sie auch als weniger zuverlässig als die PCR-Tests.

Derzeit sei man dabei, die Schnelltests an rund 700 ausgewählten Personen auszubrobieren. Vieles deute darauf hin, dass sie sehr wohl zuverlässige Ergebnisse liefern, wenn man sie kurz nach dem Auftreten der ersten Krankheitssymptome anwende.Sollte sich dies bestätigen, könnte man sie beispielsweise in der Notaufnahme der Krankenhäuser verwenden, in denen Patienten mit Atemnot, Husten und Fieber eingeliefert werden.

Als Ersatz für die PCR-Tests, deren Auswertung in der Regel zwischen 24 und 48 Stunden dauert, werden die Schnelltests aber nicht gehandelt - zumal nicht sicher ist, ob die Entdeckung des Coronavirus auch bei asymptomatischen Personen gewährleistet ist. Während die PCR-Tests im Genmaterial des Getesteten nach Covid-19 suchen, konzentrieren sich die Schnelltests auf ein spezielles Protein bei Corona-Infizierten. /somo