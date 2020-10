Mallorca startet Impfkampagne gegen Grippe

Mallorca wappnet sich wieder gegen die Grippe, wegen der Pandemie in diesem Jahr früher als geplant: Wie der Corona-Sprecher der Balearen, Javier Arranz, am Mittwoch (7.10.) in einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat, startet die Impfkampagne des ­öffentlichen spanischen Gesundheitssystems in diesem Jahr am 13. Oktober. Dann sollen sich zunächst Mitarbeiter im Gesundheitswesen und in Residenzen sowie Menschen, die in den Heimen untergebracht sind, geimpft werden. Alle anderen können sich ab dem 19. Oktober impfen lassen. Die privaten Arztzentren bieten die Impfung ­(vacuna contra la gripe) schon seit einigen Tagen an.



Laut einem Bericht der Zeitung "Última Hora" zieht die balearische Gesundheitsbehörde in diesem Jahr nicht nur den Zeitpunkt der Impfung vor, sondern erhöht auch die verfügbaren Dosen. 180.000 Einheiten sollen bei der diesjährigen Kampagne zur Verfügung stehen, die die Inselgruppe gekauft hat. Hinzu kommen weitere 32.940, für die das spanische Gesundheitsministerium aufkommt. Zum Vergleich: 2019 waren es nur 131.000 Dosen. Laut einem Bericht der Zeitung "Última Hora" zieht die balearische Gesundheitsbehörde in diesem Jahr nicht nur den Zeitpunkt der Impfung vor, sondern erhöht auch die verfügbaren Dosen. 180.000 Einheiten sollen bei der diesjährigen Kampagne zur Verfügung stehen, die die Inselgruppe gekauft hat. Hinzu kommen weitere 32.940, für die das spanische Gesundheitsministerium aufkommt. Zum Vergleich: 2019 waren es nur 131.000 Dosen. Wieviel die Impfung in den privaten Ärztezentren kostet, wann der beste Zeitpunkt für die vacuna ist und wer zur Risikogruppe gehört, erfahren Sie in der neuen Ausgabe der MZ, die es ab Donnerstag (8.10.) am Kiosk oder als E-Paper gibt. /sw