Neue Corona-Schnelltests kommen auf Mallorca zum Einsatz

Das balearische Gesundheitsministerium will die neuen Corona-Schnelltests, die Anfang Oktober bestellt worden waren, bald in den Gesundheitszentren auf Mallorca und den Nachbarinseln einsetzen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sollen die Verantwortlichen vor Ort zunächst entsprechend geschult werden. In Llucmajor und Inca seien die neuen Verfahren zur Feststellung einer Covid-19-Infizierung bereits im Einsatz.

In den vergangenen Wochen hatten Experten des Gesundheitsministeriums in einer Testphase festgestellt, zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung die neuen Testungen am zuverlässigsten Ergebnisse anzeigten. 450.000 Schnelltests stehen jetzt in den Gesundheitszentren sowie den Notaufnahmen und den Teams der Notrufzentrale Samu-061 zur Verfügung. 400.000 weitere seien angefordert, heißt es. Getestet werden sollen Patienten, die seit weniger als fünf Tagen an den typischen Symptomen leiden (Husten, Fieber, Durchfall). Bereits innerhalb von 15 Minuten könne man anhand der Analyse bestimmter Proteine feststellen, ob das neue Coronavirus den Symptomen zugrunde liege.

Mit der Einführung der Schnelltests hat das Gesundheitspersonal auf den Inseln nun drei Möglichkeiten, eine Erkrankung an Covid-19 festzustellen: Die PCR-Tests, die weiterhin als zuverlässigste Tests gehandelt werden, deren Auswertung jedoch im Labor vorgenommen werden muss und 24 bis 48 Stunden dauert, die Bluttests, die Antikörper beim Patienten feststellen, sowie die neuen "tests rápidos de antígenos". /somo