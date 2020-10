Streikende Ärzte fordern den Rücktritt des spanischen Gesundheitsministers

Rund 200 Ärzte haben am Dienstag (27.10.) vor dem Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca demonstriert und sich damit an einem nationalen Protesttag der spanischen Ärzte beteiligt. Unklar ist, wie viele mallorquinische Ärzte sich an dem Streik beteiligt haben, zu dem mehrere spanische Ärztevereinigungen aus Protest gegen ein neues Gesetz aufgerufen hatten, das Zugang zur Berufsausübung lockert. Das balearische Gesundheitsministerium bezifferte die Streikbeteiligung mit 22 Prozent. Die Branchenverbände sprachen von über 70 Prozent.

Spaniens Ärzte protestieren gegen ein Gesetzesvorhaben, mit dem die Regierung die Möglichkeit schaffen möchte Ärzte ohne fachliche Spezialisierung in jeglichen Bereichen des öffentlichen Gesundheitssystems einsetzen zu können, um so auf den Personalmangel zu reagieren. Wie José Manuel Valverde, Vorsitzender der balearischen Ärztekammer auf einer Pressekonferenz kritisierte, habe das spanische Gesundheitsminsiterium die Neuerung ohne Absprache mit dem Mediziner-Kollektiv in die Wege geleitet.

Die Demonstranten vor dem Landeskrankenhaus in Son Espases forderten den Rücktritt des spanischen Gesundheitsministers Salvador Illa. Dieser habe sich geweigert, mit dem Ärztekollektiv über das geplante Gesetz zu verhandeln. So lange sich die Regierung stur stelle, werde man den Streik an jedem letzten Dienstag im Monat fortsetzen, so die Protestler. /tg