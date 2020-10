Corona-Massentests in Manacor haben begonnen

Das balearische Gesundheitsministerium hat am Samstag (31.10.) in Manacor mit Massentests der Bevölkerung begonnen. So soll die Corona-Inzidenz bei bestimmten Bevölkerungsgruppen genauer ermittelt werden, wie es in einer Pressemitteilung der Landesregierung heißt. Die Stadt befindet sich aufgrund erhöhter Corona-Zahlen seit Donnerstag (29.10.) im lokalen Shutdown, die Menschen dürfen das Stadtgebiet nicht ohne triftigen Grund verlassen oder betreten.

Konkret soll die Inzidenz bei den Menschen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren ermittelt werden. Die Teststation befindet sich auf der Rambla Rei Jaume und ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr in Betrieb. Wer zur Zielgruppe gehört, kann das Zelt aufsuchen, empfohlen wird eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 900-10 09 71.

Parallel sollen Stichproben bei Lehrkräften in Manacor genommen werden. Dafür wird ein Bus am örtlichen Gesundheitszentrum in der Stadt im Inselosten geparkt, wo die Schnelltests stattfinden sollen. Auch hier beträgt das Alter der Zielgruppe 25 bis 45 Jahre.

Die Stadtverwaltung von Manacor verschärfte unterdessen die Corona-Auflagen. So werden sämtliche Kulturveranstaltungen verschoben. Den Kindern wurde zudem verboten, im Rahmen von Halloween von Haus zu Haus zu ziehen, um Süßigkeiten zu sammeln. /ff

