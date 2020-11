Schnelltests ab sofort in allen Gesundheitszentren im Einsatz

Die Schnelltests stehen nun in allen Gesundheitszentren zur Verfügung

Wie angekündigt werden am Montag (2.11.) die rund 450.000 Corona-Schnelltests in allen öffentlichen Gesundheitszentren auf Mallorca und den Nachbarinseln verteilt. Mithilfe der neuen Methode können die Mediziner innerhalb von 15 Minuten feststellen, ob ein Patient mit Covid-19 erkrankt ist. Das gab die balearische Gesundheitsbehörde bekannt. Bisher waren die Tests nur in ausgewählten Gesundheitszentren im Einsatz.

Experten gehen davon aus, dass die Antigen-Tests eine effektive Waffe im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie seien können. Anwendbar sind sie bei Menschen, die innerhalb der vergangenen fünf Tage die typischen Symptome (Husten, Fieber, Durchfall) aufgewiesen haben, und sich an ihr Gesundheitszentrum wenden, um festzustellen, ob eine Covid-Infektion vorliegt. Das Personal der Gesundheitszentren sei bereits im Umgang mit den Antigentests geschult worden, heißt es seitens der Gesundheitsbehörde.

Genau wie beim PCR-Test wird beim Schnelltest eine Probe aus Nase- und Rachenbereich entnommen. Statt sie in einem Labor aufwändig auswerten zu müssen, wird das Ergebnis ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest bereits nach wenigen Minuten automatisch angezeigt. Auch die Kosten sind geringer: Statt knapp 50 Euro Einkaufspreis eines PCR-Tests werden für die Schnelltests nur 5 Euro fällig. Ersetzen dürften die neuen Werkzeuge die PCR-Test aber nicht. Eine erste Studienphase hat ergeben, dass die Schnelltests nicht zuverlässig sind, falls die Patienten keinerlei Symptome aufweisen oder die Krankheit bereits mehr als fünf Tage fortgeschritten ist. /somo