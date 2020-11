Corona-Studie auf Mallorca geht in die entscheidende Phase

Bereits in den ersten drei Phasen der Studie wurden Menschen auf Mallorca getestet

Wie hoch ist der Anteil der Einwohner, die bereits in Kontakt mit dem neuen Coronavirus gewesen sind? Eine Antwort darauf soll ein großangelgtes Forschungsprojekt des spanischen Gesundheitsforschungsinstituts Carlos III geben. Auf Mallorca und den Nachbarinseln werden nun Freiwillige gesucht, die sich den Tests unterziehen möchten.

Drei Phasen der Studie sind bereits abgeschlossen, berichtet Carlos Villafáfila von der balearischen Gesundheitsbehörde laut einer Pressemitteilung vom Montag (9.11.). Bisher wurden drei Mal im Abstand von mehreren Monaten die selben Menschen untersucht. Das Zwischenergebnis: Nur 1,4 Prozent der Balearenbewohner sind bisher mit Covid-19 infiziert gewesen. Die vierte Phase, die nun startet, gilt laut der Experten als essentiell um herauszufinden, wie sich der Anteil verändert hat und inwiefern die Antikörper der ehemals Infizierten weiterhin im Blut nachweisbar sind. Dies sei wichtig, um Aussagen über eine mögliche Immunität treffen zu können.

Villafáfila ruft dazu auf, dass möglichst viele Balearen-Bürger an der Studie teilnehmen. In den ersten drei Phasen hätten sich nur rund 55 Prozent der 5.000 von den Wissenschaftlern kontaktierten Personen bereit erklärt, an dem Projekt teilzunehmen. Ab dem 16. November werden die Studienteilnehmer innerhalb von zwei Wochen einem Antikörpertest sowie einem Bluttest unterzogen. Mit den Ergebnissen könne man bereits im Dezember rechnen.

Villafáfila betont zudem, dass es sich um ein weltweites Pionierprojekt handele, das auch Aufschluss darüber geben könne, welche Menschen zuerst geimpft werden sollten, wenn ein entsprechender Impfstoff auf den Markt kommt. /somo

