Corona-Inzidenz auf Mallorca hat sich stabilisiert

Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez hat auf einer Pressekonferenz am Freitag (20.11.) die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln als "zufriedenstellend" eingestuft. Die Inzidenz der Neuinfektionen habe sich auf recht hohem Niveau stabilisiert und sei in den vergangenen Wochen teilweise sogar leicht gesunken. "Die getroffenen Maßnahmen zeigen endlich Wirkung", so Gómez. Anders auf der Nachbarinsel Menorca: Hier steigen die Zahlen momentan an. (Die genauen Daten lesen Sie hier).

Gómez kündigte zudem an, den lokalen Lockdown in Manacor nicht verlängern zu wollen, wenn die Zahlen weiter in dem Maße sinken wie bisher. Spätestens am Donnerstag (26.11.) dürften die Abriegelung der Stadt und die strengen Auflagen im Zentrum damit aufgehoben werden, möglicherweise auch schon früher. "Wir werden jeden Tag aufs Neue die Situation evaluieren", so Gómez. In Manacor hatten in den vergangenen Tagen die Proteste gegen die Auflagen zugenommen.

Als Neuerung gab Gómez am Freitag (20.11.) bekannt, dass das Besuchsverbot in Seniorenwohnheimen auf den Inseln gelockert wird. Ab sofort dürfen Angehörige von Bewohnern, die nicht positiv auf Covid-19 getestet worden sind, ihre Verwandten in den Residenzen wieder besuchen. Dabei müssen jedoch strenge Auflagen eingehalten werden.

Genauere Aussagen darüber, wie die Corona-Auflagen über die Weihnachtstage auf Mallorca und den Nachbarinseln aussehen werden, wollte Gómez noch nicht machen. Unklar ist also, wie viele Menschen dann in einem Haus zusammenkommen dürfen. Nach aktuellen Corona-Regeln wären es nur sechs Personen. "Wir nehmen dazu an einer Arbeitsgruppe der Zentralregierung teil. Wir hoffen, bald eine Antwort darauf finden zu und die Feiertage mit Normalität genießen zu können", sagte sie. /somo