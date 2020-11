Pedro Sánchez will spanischen Impfplan am Dienstag vorstellen

Pedro Sánchez bei der Präsentation des Plans zum Wiederaufbau der spanischen Wirtschaft in La Rioja.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Freitag (20.11.) für kommenden Dienstag die Verabschiedung eines nationalen Impfplans gegen das Coronavirus angekündigt. Damit könne ein "substanzieller Teil" der spanischen Bevölkerung "mit allen Garantien" im ersten Halbjahr 2021 gegen Covid-19 geschützt werden, so der sozialistische Politiker bei der Präsentation einer Strategie zu "Wiederaufbau, Transformation und Resilienz der spanischen Wirtschaft" in Agoncillo (La Rioja)

Spanien sei damit, neben Deutschland, das erste Land in der EU, das diesen Impfplan vorlegen könne, sagte Sánchez. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits seit September. Die EU habe bislang bei diversen Pharmaunternehmen eine Milliarde Impfdosen reserviert, über weitere Kontingente werde derzeit verhandelt. Spanien stünden etwa zehn Prozent davon zu, so Sánchez. /ck