Mallorca kauft Corona-Schutzkleidung in China statt auf der Insel

Es sind harte Vorwürfe, die Vertreter der lokalen Textilbranche der Balearenregierung auf Mallorca machen: Die Landesregierung greife beim Schutz des Gesundheitspersonals vor Covid-19 statt auf hier produzierte Kleidung und Masken lieber auf China-Ware zurückgreifen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Da die Schutzkleidung wegen der plötzlich hohen Nachfrage auf der Insel zu Beginn der Pandemie Mangelware war, hatten sich die lokalen Hersteller zusammengetan, um für das auf den Inseln arbeitende Personal genügend Kleidungsstücke und Masken herzustellen. Sie verteilten es in den Krankenhäusern und Altenheimen der Insel, wofür sie von Balearen-Präsidentin Francina Armengol dankenden Zuspruch erhielten sowie das Versprechen, dass man den Sektor von Seiten der Politik künftig unterstütze.

Trotz offensichtlicher Qualitätsunterschiede, so die Gruppe aus Vertretern der Textilbranche, würden die Balearen-Politiker weiterhin auf die aus China stammende Kleidung zurückgreifen. Obwohl die lokalen Hersteller die Preise für die Kleidung auf Anfrage der Regierung gesenkt hätten, würden diese weiterhin in die Wirtschaft Chinas statt in die lokale investieren. Dabei hätte sich doch gezeigt, dass die Ressourcen ausreichten und die Qualität und damit Schutzwirkung sogar deutlich höher sei, so die Textilhersteller. /sw