Corona-Test auf Mallorca jetzt auch per Drive-in

Mehrere Kliniken auf Mallorca haben zu Weihnachten und für den Zeitraum zwischen den Feiertagen ihr Angebot für Corona-Tests erweitert. So hat Juaneda Hospitales die Öffnungszeiten angepasst, um für mehr Sicherheit zum Fest zu sorgen: Seit dem 21.12 testen die Clínica Juaneda und das Hospital Juaneda Miramar 24 Stunden am Tag. Die Ergebnisse von Antigen-Schnelltests sollen dabei in 30 Minuten, jene von PCR-Tests in weniger als 24 Stunden verfügbar sein.

Corona-Test im eigenen Auto

Das Hospital Quirónsalud Palmaplanas bietet zu den Feiertagen einen ganz besonderen Service an: einen Drive-In für Corona-Test, bei dem die Menschen nicht einmal aus dem Auto steigen müssen. Die Einsatzzeiten sind bis zum 24.12. und vom 28.12. bis 31.12. von 8 Uhr bis 20 Uhr, ausgenommen der 24.12. und 31.12. (an diesen Tagen gibt es den Service von 7 Uhr bis 12 Uhr). Der Spezialservice soll das normale Testangebot der Klinik zu den regulären Öffnungszeiten ergänzen.

